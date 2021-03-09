С начала пандемии в мире зафиксировано более 2,6 млн смертей от Covid-19

Пандемия коронавируса Covid-19 стремительно развивается по всему миру. По состоянию на 9 марта, коронавирусом уже заразились 117 148 248 человек. За это время выздоровело более 91 млн пациентов. Об этом свидетельствую данные портала Worldometer.

Коронавирус в мире - фото из открытых источников

Также сообщается, что число умерших от Covid-19 составляет 2 612 186 человек, а выздоровели от Covid — 91 млн людей.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США. Там, получили позитивный тест на коронавирус 29 440 110 граждан, летальных случаев – 525 752.

В число стран с 10 млн и более заражений Covid-19, помимо США, входят также Индия (11,2 млн заболевших) и Бразилия (11 млн).

Напомним, что ранее в ВОЗ сделали прогноз о том, когда может закончиться пандемия коронавируса. В организации подчеркнули, что в 2022 году сам коронавирус не уйдет, но мир сможет победить пандемию. По словам экспертов, 2021 год будет еще одним годом Covid-19. Также в ВОЗ призвали набраться терпения по вопросу вакцинации населения от коронавируса.

Как ранее сообщали "Комментарии", астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Украине эпидемия коронавируса Covid-19 достигнет плато в январе 2021 года. После этого, согласно прогнозу Росса, ожидается спад пандемии. Как рассказал астролог, в апреле в Украине установится более-менее благоприятная эпидемическая ситуация. И не исключено, по словам эксперта, что в период с апреля по май в стране можно будет начать ослаблять масочный режим.

Также звезды предвещают, что в конце насыщенного трудностями 2020 года планету Земля может ожидать еще одна катастрофа. Такой прогноз сделал астролог. По его словам, может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, также вероятны мощные землетрясения или цунами.

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