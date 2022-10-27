С чем столкнуться украинцы после войны: в Минздраве раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
События в Украине из-за полномасштабного вторжения российских войск будут иметь критические последствия для психического здоровья. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время пресс-конференции.
Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко
Говоря о теме психического здоровья, чиновник отметил, что с 24 февраля в Украине появился новый фактор — полномасштабная война России против Украины.
К этому фактору, отметил он, добавляется еще высокий уровень информатизации.
Он рассказал, что исследования по теракту 11 сентября 2001 года в США, который также широко освещался, показали, что он оказал значительное влияние на психическое здоровье людей.
По словам Ляшко, последствия войны точно скажутся на психическом здоровье большинства граждан Украины. Поэтому украинцам не нужно считать, что обращение к психологу – это что-то неправильное. Как раз вовремя обратившись за психологической поддержкой можно сохранить здоровье, а иногда и жизнь.
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