С чем столкнуться украинцы после войны: в Минздраве раскрыли подробности

События в Украине из-за полномасштабного вторжения российских войск будут иметь критические последствия для психического здоровья. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время пресс-конференции.

Виктор Ляшко - фото Facebook Виктора Ляшко

Говоря о теме психического здоровья, чиновник отметил, что с 24 февраля в Украине появился новый фактор — полномасштабная война России против Украины.

"Он для нас, экспертов, пока неизвестен. Поскольку такого уровня войны при существующей доказательной базе психологической помощи, психиатрической помощи не было в предыдущие конфликты. Сегодня мы видим новый фактор, который будет исследоваться десятилетиями и его влияние на состояние психического здоровья также будет исследоваться десятилетиями", — отметил Ляшко.

К этому фактору, отметил он, добавляется еще высокий уровень информатизации.

"То, что мы видели, особенно в первые дни войны, — все почти в прямом эфире происходило. В том числе и люди гибли в прямом эфире. И то, что происходило, имело существенное влияние на всех, кто смотрит это в Интернете", — сказал министр.

Он рассказал, что исследования по теракту 11 сентября 2001 года в США, который также широко освещался, показали, что он оказал значительное влияние на психическое здоровье людей.

По словам Ляшко, последствия войны точно скажутся на психическом здоровье большинства граждан Украины. Поэтому украинцам не нужно считать, что обращение к психологу – это что-то неправильное. Как раз вовремя обратившись за психологической поддержкой можно сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

Читайте также на портале "Комментарии" — новые заявления Путина об Украине: как их понимать – стоит ли на них реагировать Киеву и Западу.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!