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Кириєнко Анна
Министр здравоохранения Максим Степанов резко высказался о российской вакцине против коронавируса. В эфире телеканала "Украина 24" его спросили, рассматривает ли Минздрав закупку российской вакцины от COVID-19. На это министр ответил, что никакой вакцины в России не существует.
Российской вакцины от COVID-19 не существует - Степанов. Фото: 24 канал
Степанов подчеркнул, что Украина будет закупать препараты из Соединенных Штатов Америки. По словам Министра здравоохранения, Украина уже провела деловые переговоры с американскими дипломатами по закупке и поставке вакцин Pfizer и Moderna. Стоит отметить, что Украина поэтапно получит восемь миллионов доз препарата против коронавируса от производителя Moderna в рамках международной программы COVAX.
Напоминаем, что японские ученые исследовали, сколько времени хранятся антитела к коронавирусу. Результаты показали, что люди с антителами в течение шести месяцев имеют самые низкие шансы повторно заразиться коронавирусом. Данное открытие поможет ускорить процесс разработки вакцины.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что ведущий инфекционист страны и Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская рассказала, почему зимой болеть коронавирусом опаснее. По словам специалистки, именно в осенне-зимний период человек может получить самые большие дозы возбудителя.
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