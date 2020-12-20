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Главная Новости Общество медицина Российская вакцина против COVID-19 в Украине: что об этом думает Зеленский
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Российская вакцина против COVID-19 в Украине: что об этом думает Зеленский

Зеленский признался, как относится к российской вакцине против коронавируса

сегодня, 06:00
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не договаривается о поставках российской вакцины против коронавируса. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

Российская вакцина против COVID-19 в Украине: что об этом думает Зеленский

Фото из открытых источников

Как отметил Зеленский, позиция Украины в мире и Европе крайне плохая: наше государство не входит в приоритетный список стран, которые первыми получают вакцину. По его словам, именно США и Великобритания сегодня могли бы значительно повлиять на то, чтобы Украина оказалась в приоритетном перечне.

Президент заявил, что вопрос о российской вакцине в Украине может стать еще одним геополитическим ударом, можно ожидать мощную информационную война со стороны России. Но все в руках, по мнению гаранта, Соединенных Штатов Америки.

"Вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно, — признает Зеленский. — Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания".

Президент подчеркнул, что нет реальных доказательств, что российская вакцина имеет стопроцентный положительный эффект, неизвестны все последствия действия этого препарата. Тогда как для Украины базовый критерий — безопасность.

На вопрос, готова ли Украина использовать "Спутник", если он безопасен, Зеленский ответил о намерениях сохранить жизнь украинцев.

"Украина будет спасать своих людей, Украина будет бороться за то, чтобы наши партнеры дали нам вакцину, которая подтверждена — Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Это то, что подтверждено", — сказал украинский лидер.

Также Зеленский отметил, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе, в том числе и в РФ. Но вопрос, подчеркнул гарант, в качестве вакцины.

Как сообщалось, врач развеяла популярный миф о вакцине против COVID-19. Медик рассказала, влияет ли РНК, на основе которой создана вакцина, на гены человека.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-volodimira-zelenskogo-new-york-times-65705
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