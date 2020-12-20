Российская вакцина против COVID-19 в Украине: что об этом думает Зеленский

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Таисия Ерохина
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не договаривается о поставках российской вакцины против коронавируса. Об этом он сказал в интервью The New York Times.
Фото из открытых источников
Как отметил Зеленский, позиция Украины в мире и Европе крайне плохая: наше государство не входит в приоритетный список стран, которые первыми получают вакцину. По его словам, именно США и Великобритания сегодня могли бы значительно повлиять на то, чтобы Украина оказалась в приоритетном перечне.
Президент заявил, что вопрос о российской вакцине в Украине может стать еще одним геополитическим ударом, можно ожидать мощную информационную война со стороны России. Но все в руках, по мнению гаранта, Соединенных Штатов Америки.
Президент подчеркнул, что нет реальных доказательств, что российская вакцина имеет стопроцентный положительный эффект, неизвестны все последствия действия этого препарата. Тогда как для Украины базовый критерий — безопасность.
На вопрос, готова ли Украина использовать "Спутник", если он безопасен, Зеленский ответил о намерениях сохранить жизнь украинцев.
Также Зеленский отметил, что некоторые из этих компаний имеют заводы по всей Европе, в том числе и в РФ. Но вопрос, подчеркнул гарант, в качестве вакцины.
Как сообщалось, врач развеяла популярный миф о вакцине против COVID-19. Медик рассказала, влияет ли РНК, на основе которой создана вакцина, на гены человека.
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