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Кириєнко Анна
Украинские медики провели успешную операцию с помощью робота-хирурга Da Vinci. Операция состоялась в Львовской клинической больнице скорой помощи. Об успехе сообщил директор медицинского учреждения Олег Самчук на своей странице в Фейсбук.
Робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал львовянина. Фото: фейсбук Олега Самчука
Пациенту, который обратился к роботизированной медицине, пятьдесят лет. Он живет в городе Броды. Гражданин обратился в больницу с подозрением на желудочное кровотечение. У него были выявлены серьезные осложнения - слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями и смещение части желудка в грудную клетку.
Поэтому врачи решили оперировать пациента с помощью робота-хирурга. В результате — у мужчины успешно ликвидировано грыжу диафрагмы. Несмотря на сложную операцию, на теле мужчины не было сделано ни одного разреза.
Во время операции врач в нескольких метрах от пациента руководил четырьмя "конечностями" робота.
Это первая операция, осуществленная роботом во Львовской области.
Сейчас пациент в сознании. Он чувствует себя удовлетворительно.
Напомним, что первую в Украине операцию при помощи робота-хирурга Da Vinci было сделано в Виннице в 2019 году. Тогда 54-летнему пациенту удалили раковую опухоль предстательной железы.
Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что 60-летняя британка Сильви решила в течение 20 лет не убираться в доме, поэтому у нее накопилось 27 тонн мусора. Это произошло из-за депрессии. Затем ситуация стала осложняться: к женщине перестали ходить гости, а чувство собственной неважности лишало ее полноценной жизни. Справиться с мусором Сильви помогли волонтеры.
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