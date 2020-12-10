Украинские медики провели успешную операцию с помощью робота-хирурга Da Vinci. Операция состоялась в Львовской клинической больнице скорой помощи. Об успехе сообщил директор медицинского учреждения Олег Самчук на своей странице в Фейсбук.

Робот-хирург Da Vinci успешно прооперировал львовянина. Фото: фейсбук Олега Самчука

Пациенту, который обратился к роботизированной медицине, пятьдесят лет. Он живет в городе Броды. Гражданин обратился в больницу с подозрением на желудочное кровотечение. У него были выявлены серьезные осложнения - слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями и смещение части желудка в грудную клетку.

Поэтому врачи решили оперировать пациента с помощью робота-хирурга. В результате — у мужчины успешно ликвидировано грыжу диафрагмы. Несмотря на сложную операцию, на теле мужчины не было сделано ни одного разреза.

Во время операции врач в нескольких метрах от пациента руководил четырьмя "конечностями" робота.

Это первая операция, осуществленная роботом во Львовской области.

Сейчас пациент в сознании. Он чувствует себя удовлетворительно.

Напомним, что первую в Украине операцию при помощи робота-хирурга Da Vinci было сделано в Виннице в 2019 году. Тогда 54-летнему пациенту удалили раковую опухоль предстательной железы.

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