Регулятор ЕС определил, какая вакцина против Covid-19 не вызывает осложнений во время беременности

Вакцины против COVID-19, изготовленные с использованием технологии мРНК, не вызывают осложнений беременности у будущих матерей и их детей. Такое заявление сделал во вторник, 18 января, регулятор Европейского Союза по лекарственным средствам после детального обзора нескольких исследований. Об этом сообщает Reuters.

Беременная женщина получает вакцину от коронавирусной болезни (COVID-19) - Reuters

Обзор, основанный на исследованиях, в которых участвовали около 65 тысяч беременных женщин на разных сроках, не выявил никаких признаков повышенного риска осложнений, выкидышей, преждевременных родов или серьезных побочных эффектов от введения мРНК, сообщает Европейское агентство по лекарственным средствам.

Pfizer (PFE.N) и немецкий партнер BioNTech (22UAy.DE), а также Moderna (MRNA.O) в настоящее время поставляют такие вакцины в Европейский Союз.

"Польза от получения мРНК-вакцин против COVID-19 во время беременности превалирует над возможными рисками для будущих матерей и нерожденных детей", – говорится в сообщении агентства.

Обзор внутренней группы также показал, что уколы COVID-19 столь же эффективно снижают риск госпитализации и смерти у беременных, как и у небеременных.

Несколько стран ЕС уже одобрили использование вакцин против COVID-19 для беременных, и поддержка EMA уколов мРНК, вероятно, ускорит кампании вакцинации в меньших странах, которые полагаются на научный опыт регулятора.

Как сообщали ранее "Комментарии", израильское исследование вакцины показало, что люди все еще болеют Omicron после 4 доз вакцины. Хотя дополнительная доза – любой вакцины Pfizer или Moderna – казалось, имела определенный эффект, уровень заражения в исследовании существенно не отличался от тех, кто имел три дозы Pfizer.

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