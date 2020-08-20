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Регионы обеспечены лекарствами по всем программам - Минздрав

В Минздраве заявили, что по многим программам остатки лекарств в денежном выражении превышают годовую сумму средств, выделяемых в предыдущие годы

сегодня, 17:08
Автор:

Таисия Ерохина

Остатки лекарственных средств и медицинских изделий в регионах существуют абсолютно по всем программам Министерства здравоохранения Украины. Об этом на брифинге заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

По ее словам, по многим программам эти остатки в денежном выражении значительно превышают годовую сумму средств, выделяемых в 2018 и 2019 годах. К примеру, по программам эндопротезирования остатки составляют около 180% от предыдущих лет. Кроме того, от 80 до 100% потребности на сегодня обеспечены программы взрослой и детской онкологии, детского церебрального паралича, гепатита, донорства крови и вспомогательных репродуктивных технологий. Как отметила Шаталова, на программу детской онкологии за бюджет 2018 года за весь год было поставлено лекарственных средств на сумму 472 млн грн, за бюджет 2019 - 443 млн грн. Тогда как остатки в регионах, согласно отчетности, по состоянию на 1 августа составляют общую сумму 608 млн грн.

Регионы обеспечены лекарствами по всем программам - Минздрав

"Что касается лечения туберкулеза, то в регионах в денежном выражении остатков у нас находится на 84%, если бы мы сравнили весь бюджет прошлого года", - сказала заместитель министра.

Также Шаталова сообщила о продлении поставки медикаментов за счет 2018 и 2019 годов. Речь идет о препаратах левофлоксацин и моксифлоксацин.

"Относительно тех лекарственных средств, касающихся лечения детей и взрослых на резистентной форме ювенильного ревматоидного артрита, то остатки в регионах сейчас составляют сумму 57,3 млн грн, - рассказала она. - В ближайшее время эти препараты поедут и в Днепр, и в другие регионы Украины, которые в них нуждаются. Общая поставка составляет 61,5 млн грн ".

Чиновница добавила, что антиретровирусные препараты за бюджет 2018 года поставили на сумму 244 млн грн, за 2019 - 253 млн грн, а на сегодня остатки составляют 264 млн грн.

Ранее в Минздраве рассказали, как Украина выполняет план медицинских закупок.


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