Разработчики Pfizer: три укола вакцины могут полностью нейтрализовать новый штамм

BioNTech и Pfizer заявили в среду, 8 декабря, что курс их вакцины против COVID-19 из трех уколов смог нейтрализовать новый вариант Omicron в лабораторных тестах. Об этом сообщает Reuters.

Флакон с вакциной от коронавирусной болезни (COVID-19) Pfizer-BioNTech - фото из открытых источников

В первом официальном заявлении производителей вакцин по поводу вероятной эффективности их вакцины против Omicron, BioNTech и Pfizer заявили, что две дозы вакцины привели к значительному снижению нейтрализующих антител. В настоящее время в заявлении говорится, что третья доза их вакцины увеличила нейтрализующие антитела в 25 раз.

Кровь, полученная от людей, которым месяц назад сделали третью дополнительную вакцину, нейтрализовала вариант Omicron примерно так же эффективно, как кровь после двух доз боролась с оригинальным вирусом, впервые обнаруженным в Китае.

"Обеспечение полной вакцинации как можно большего количества людей с помощью первых двух серий доз и ревакцинации остается лучшей мерой для предотвращения распространения COVID-19", – сказал руководитель Pfizer Альберт Бурла.

Компании заявили, что продолжат свои усилия по выведению на рынок специфической для Omicron вакцины против COVID-19, которую они начали производить, когда новый штамм впервые вызвал глобальную обеспокоенность ученых 25 ноября.

Ожидается, что планируемый выпуск 4 миллиардов доз вакцины Comirnaty в 2022 году не изменится, если потребуется адаптированная вакцина, добавили разработчики.

Результаты в целом соответствуют предварительному исследованию, опубликованному во вторник, 7 декабря, исследователями Африканского Института здравоохранения в Южной Африке, в котором сказано, что Omicron может частично избежать защиту от двух доз вакцины Pfizer/BioNTech, а также предполагает, что третий укол может помочь сразиться с инфекцией.

Однако лабораторный анализ в университетской больнице Франкфурта в Германии обнаружил снижение реакции антител на Omicron даже после трех уколов вакцины.

Американско-германские партнеры также выразили оптимистический тон по поводу перспективы их прививки защитить от любых тяжелых последствий от Omicron.

Большинство поверхностных структур на белке Omicron нацелены на Т-клетки, обычно появляющиеся после вакцинации, и они не подвергаются мутации Omicron, сказали разработчики.

"Компании считают, что вакцинированные лица все еще могут быть защищены от тяжелых форм заболевания", — добавили партнеры.

Т-клетки являются второй опорой иммунного ответа, наряду с антителами, и, как считают, предотвращают тяжелые заболевания, атакуя инфицированные клетки человека.

Как сообщали ранее "Комментарии", агентство здравоохранения Европейского Союза заявило, что вариант Omicron может стать причиной более половины всех инфекций COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но случаев тяжелого заболевания пока не было.

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