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Разработчики Moderna: бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от Omicron

Такое заявление было сделано в результате лабораторных исследований

сегодня, 14:30
Автор:

Карина Ожерельева
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Компания Moderna заявила в понедельник, 20 декабря, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от быстрого распространения штамма Omicron. Об этом сообщает Reuters.

Разработчики Moderna: бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от Omicron

Человек получает прививку от коронавирусной болезни вакциной Moderna - Reuters

Производитель вакцины сказал, что решение сосредоточиться на текущей вакцине, мРНК-1273, отчасти было обусловлено тем, как быстро распространяется недавно открытый штамм. Компания все еще планирует разработать вакцину специально для защиты от Omicron, которую она надеется опробовать в начале следующего года.

"Сейчас у нас 1273. Это очень эффективная и очень безопасная вакцина. Я думаю, что это защитит людей в следующий отпускной период и в эти зимние месяцы, когда мы увидим самое сильное давление Omicron", – сказал в интервью доктор Пол Бертон, главный медицинский директор Moderna.

Компания заявила, что курс ее вакцины с двумя дозами генерировал низкие нейтрализующие антитела против варианта Omicron, но бустерная доза 50 микрограмм увеличивала нейтрализующие антитела против штамма в 37 раз. 100 микрограмм бустерной дозы той же вакцины, повысило уровень антител еще выше – более чем в 80 раз.

Бертон сказал, что правительства и регуляторные органы должны определиться, хотят ли они улучшенный уровень защиты, который может предоставить доза 100 микрограмм.

Компания заявила, что доза 100 мкг в целом была безопасной и хорошо переносилась, хотя наблюдалась тенденция к более частой побочной реакции.

В октябре американские регуляторные органы разрешили 50-микграммовый бустер вакцины Moderna. Обе первые две инъекции вакцины Moderna составляют 100 микрограмм.

Вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech были связаны с редкими случаями поражения сердца, особенно у молодых мужчин. Несколько исследований показали, что вакцина Moderna, вероятно, приведет к поражению сердца с большей скоростью.

Как сообщали ранее "Комментарии", генеральный директор Drugmaker Moderna Стефан Бансел вызвал новую тревогу на финансовых рынках после того, как предупредил, что вакцины против COVID-19 вряд ли будут столь эффективны против штамма Omicron, в отличие от Delta.


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Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/moderna-says-booster-dose-its-covid-19-vaccine-appears-protective-vs-omicron-2021-12-20/
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