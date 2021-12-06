Разработчик вакцины: следующая пандемия будет более смертельной

Будущие пандемии могут быть даже более смертельным, чем COVID-19, поэтому уроки, извлеченные во время вспышки, нельзя проигнорировать, а мир должен гарантировать, что он готов к следующему вирусному нападению. Такое заявление сделал один из создателей вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.

Женщина получает вакцину от коронавируса - Reuters

По данным Университета Джона Хопкинса, нынешний господствующий штамм коронавируса убил 5,26 миллиона человек во всем мире, уничтожил триллионы долларов экономического производства и перевернул жизнь миллиардам людей.

"Правда в том, что следующий штамм может быть хуже. Он может быть более заразным, или более смертельным, или и то, и другое. Это не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим источникам существования ", — сказала Сара Гилберт на лекции Ричарда Димблби.

Гилберт, профессор вакцинологии в Оксфордском университете, сказала, что мир должен обеспечить лучшую подготовку к следующему вирусу.

"Успехи, которых мы достигли, и полученные знания не должны быть потеряны", – сказала Гилберт.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что усилия, направленные на прекращение пандемии COVID-19, были неравномерными и фрагментарными, что отмечалось ограниченным доступом к вакцинам в странах с низким уровнем дохода, тогда как здоровые и богатые в богатых странах получают ускоренные дозы.

Группа экспертов в области здравоохранения, созданная Всемирной организацией здравоохранения для анализа борьбы с пандемией SARS-CoV-2, призвала к постоянному финансированию и расширению возможностей расследования пандемий с помощью нового соглашения.

Одним из предложений было новое финансирование не менее 10 миллиардов долларов в год для обеспечения готовности к пандемии.

Гилберт сказал, что белок варианта Omicron содержал мутации, которые, как известно, повышают передачу вируса.

"Существуют дополнительные изменения, которые могут означать, что антитела, вызванные вакцинами или предыдущим инфицированием, могут быть менее эффективными для предотвращения заражения Омикроном. Пока мы не узнаем больше, нам следует соблюдать осторожность и принять меры, чтобы замедлить распространение этого нового штамма ", – сказала Гилберт.

Как сообщали ранее "Комментарии", медики боятся больше всего того, что новый штамм коронавируса не изучен и ведет себя непредсказуемо .

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