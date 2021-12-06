Разработчик вакцины: следующая пандемия будет более смертельной

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Карина Ожерельева
Будущие пандемии могут быть даже более смертельным, чем COVID-19, поэтому уроки, извлеченные во время вспышки, нельзя проигнорировать, а мир должен гарантировать, что он готов к следующему вирусному нападению. Такое заявление сделал один из создателей вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters.
Женщина получает вакцину от коронавируса - Reuters
По данным Университета Джона Хопкинса, нынешний господствующий штамм коронавируса убил 5,26 миллиона человек во всем мире, уничтожил триллионы долларов экономического производства и перевернул жизнь миллиардам людей.
Гилберт, профессор вакцинологии в Оксфордском университете, сказала, что мир должен обеспечить лучшую подготовку к следующему вирусу.
Эксперты в области здравоохранения говорят, что усилия, направленные на прекращение пандемии COVID-19, были неравномерными и фрагментарными, что отмечалось ограниченным доступом к вакцинам в странах с низким уровнем дохода, тогда как здоровые и богатые в богатых странах получают ускоренные дозы.
Группа экспертов в области здравоохранения, созданная Всемирной организацией здравоохранения для анализа борьбы с пандемией SARS-CoV-2, призвала к постоянному финансированию и расширению возможностей расследования пандемий с помощью нового соглашения.
Одним из предложений было новое финансирование не менее 10 миллиардов долларов в год для обеспечения готовности к пандемии.
Гилберт сказал, что белок варианта Omicron содержал мутации, которые, как известно, повышают передачу вируса.
Как сообщали ранее "Комментарии", медики боятся больше всего того, что новый штамм коронавируса не изучен и ведет себя непредсказуемо .
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