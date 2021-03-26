Радуцкий: В ближайшие недели в Украине ожидается пик Covid-19

Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшие недели Украину ожидает пик эпидемии Covid-19. Об этом Радуцкий написал на своей странице в Facebook, ссылаясь на прогнозы Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

"Киевская школа экономики прогнозирует, что на следующей неделе больше половины регионов страны попадут в "красную" зону. Ученые Национальной академии наук прогнозируют пик третьей волны на первые недели апреля, Минздрав — на середину следующего месяца. Поэтому в ближайшие недели нас ожидает пик эпидемии", — отметил парламентарий.

Отметим, что показатель госпитализации больных с коронавирусом в норме только в четырех областях - Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской. Кроме того, "красная зона" карантина расширилась еще на две области — Черкасскую и Николаевскую.

Как ранее сообщали "Комментарии", на Буковине отмечается тяжелая ситуация с распространением коронавирусного заболевания. Сообщается, что в данном регионе массово болеют дети , каждые сутки попадают в медучреждение до 15 пациентов малолетнего возраста. Результаты тестов на коронавирус в областной детской больнице еще ожидают больше 40 детей. Если сравнивать с предыдущей волной пандемии в стране, отмечается изменение хода заболевания: теперь у детей отмечается пневмония и расстройства желудочно-кишечного тракта. По данным источника, больницы на Буковине сейчас заполнены на 80%. По состоянию на сегодня, этого достаточно, однако в регионе ищут способы развернуть дополнительные места для больных.



