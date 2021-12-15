Радуцкий рассказал, когда украинцы смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19

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Елизавета Черных
По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, сначала третью дополнительную дозу вакцины против коронавирусного заболевания получит наиболее уязвимая категория граждан. А впоследствии и другие граждане смогут привиться. Об этом народный депутат рассказал корреспонденту интернет-издания "Комментарии".
Радуцький розповів, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від COVID-19
Народный избранник также добавил, что Всемирная организация здравоохранения допускает введение третьей дозы другим препаратом.
Напомним, что по словам Радуцкого, скоро в Украине может появиться новый штамм коронавируса "Омикрон", который ученые называют гораздо опаснее предыдущих мутации. Математические исследования, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и данные Академии медицинских наук Украины позволяют считать, что новый вариант COVID-19 в ближайшее время продвинется на территорию нашей страны. Последствия нового коронавирусного штамма могут быть значительно меньше, если большая часть украинцев получит прививку против COVID-19.
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