Радуцкий рассказал, когда украинцы смогут получить третью дозу вакцины от COVID-19

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, сначала третью дополнительную дозу вакцины против коронавирусного заболевания получит наиболее уязвимая категория граждан. А впоследствии и другие граждане смогут привиться. Об этом народный депутат рассказал корреспонденту интернет-издания "Комментарии".

Радуцький розповів, коли українці зможуть отримати третю дозу вакцини від COVID-19

"В первую очередь мы должны защитить третьей дозой наиболее уязвимые группы населения, например, с онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, пожилых людей после 60 лет. То есть, так же, как мы начинали вакцинацию — поочередно: более уязвимые, менее уязвимые, а затем все другие", — сказал Радуцкий.

Народный избранник также добавил, что Всемирная организация здравоохранения допускает введение третьей дозы другим препаратом.

"По данным ВОЗ, если человек сделал первые две прививки вакциной CoronaVac, то дополнительную может сделать Pfizer или Moderna, потому что это синтетические вакцины, которые можно совмещать", — добавил нардеп.

Напомним, что по словам Радуцкого, скоро в Украине может появиться новый штамм коронавируса "Омикрон", который ученые называют гораздо опаснее предыдущих мутации. Математические исследования, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и данные Академии медицинских наук Украины позволяют считать, что новый вариант COVID-19 в ближайшее время продвинется на территорию нашей страны. Последствия нового коронавирусного штамма могут быть значительно меньше, если большая часть украинцев получит прививку против COVID-19.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!