Радуцкий рассказал, будут ли сокращать медперсонал в больницах

НСЗУ опровергает слухи о сокращениях медиков, фото из открытых источников

Депутаты комитета 15 декабря собрались на заседание для обсуждения вопросов оплаты труда медиков и писем от них с информацией о возможных увольнениях. Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

По его словам, депутаты Комитета получают письма от медиков о том, что "вроде бы НСЗУ и губернаторы требуют от руководителей больниц уволить от 30% до 60% медицинского персонала". Сокращение численности медиков якобы планируется для повышения тем, что останутся на должностях, суммы зарплат до 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн для медицинских сестер и другого медицинского персонала. Как стало известно депутатам, в Ивано-Франковском перинатальном центре вроде как собирались сократить 80 работников.

Во время заседания Комитета руководительница Национальной службы здоровья (НСЗУ) Наталья Гусак и заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко сообщили, что информация об увольнении медиков в больницах неправдива и не соответствует действительности.

По предварительным расчетам НСЗУ и Минздрава большинство больниц смогут выплачивать врачам и сестрам минимальную заработную плату. Бюджет медицинских учреждений будет пополняться за счет увеличения тарифов НСЗУ на гарантированные медицинские услуги.

В некоторых заведениях на зарплату медикам выделяют только 40% средств, направляемых заведениям от НСЗУ. Остальные средства тратят на оплату коммунальных услуг и закупку необходимого оборудования и материалов. Хотя на эти расходы должны выдавать средства из местного бюджета.



"Обращаюсь ко всем медикам. Если к вам попали любые документы, якобы о сокращении медицинского персонала — сразу сообщайте Комитет. Будем оперативно и жестко реагировать. Попытки сокращать персонал под предлогом поднятия зарплат — это диверсия", — подчеркнул Радуцкий.

С начала 2022 года Комитет проведет выездные заседания в больницах, где есть проблемы с бюджетами. Депутаты с представителями НСЗУ, Минздрава, Минфина и специалистами управлений здравоохранения в областях будут проводить встречи с администрациями заведений.

Кроме того, Радуцкий заверил, что в решении правительства будет прописано, что оклад главного врача заведения может быть больше размера средней зарплаты медиков не более чем на 60%.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине установят минимальную почасовую оплату труда медиков.

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