Прорыв в лечении рака: американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от рецидивов

Ученые Гарвардского университета создали вакцину против онкологических заболеваний, которая, по их словам, продемонстрировала 100-процентную эффективность. Так, известно, что разработчики объединили в препарате два принципа лечения рака – иммунологию и химиотерапию.



Тестирование вакцины проводилось на грызунах, зараженных агрессивным раком молочной железы, при котором иммунотерапия и химиотерапия по раздельности не дает результата.

Если пояснить простым языком, в вакцине имеется компонент, который стимулирует выработку особых клеток для поглощения антигенов из опухолей. Второй компонент – это вариация химиопрепарата, который действует на раковые клетки, убивая их. В результате ученые получили препарат, который уничтожает раковые клетки и замедляет образование метастазов в легких. Подопытные животные показали замедление развития опухоли и большую выживаемость. Также, были исследованы клетки лимфатических узлов и органов грызунов, получивших препарат. Оказалось, что примерно в 14 процентах активированные иммунологической составляющей вакцины клетки показали способность выявлять изменившиеся на раковые клетки организма, и уничтожать их. Кроме того, вакцина повлияла на микроподвижность опухоли: у грызунов выросли показатели белка кальретикулина, который является показателем успешного лечения опухолей, также организм выбросил большое количество лейкоцитов, связанных с повышенной противораковой активностью.

Чтобы оценить возможность использования препарата на человеке, разработчики вводили вакцину мышам после удаления первичной опухоли.

Результаты были поразительны: 100% мышей выживали без метастазов после повторных инъекций раковых клеток. Вакцина не только "будит" дендритные клетки, но и изменяет микросостав опухоли, чтобы дать иммунной системе, повышенный доступ к очагу рака. Кроме того, вакцина создает иммунную память, предотвращая дальнейшие рецидивы.

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