kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15869.26

ETH/USD

467.64

LTC/USD

59.98

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Прорыв в лечении рака: американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от рецидивов
commentss НОВОСТИ Все новости

Прорыв в лечении рака: американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от рецидивов

На данный момент препарат видоизменяют для лечения разных видов онкологии

сегодня, 19:29
Автор:

Дмитрий Симоненко

Ученые Гарвардского университета создали вакцину против онкологических заболеваний, которая, по их словам, продемонстрировала 100-процентную эффективность. Так, известно, что разработчики объединили в препарате два принципа лечения рака – иммунологию и химиотерапию.

Прорыв в лечении рака: американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от рецидивов

Тестирование вакцины проводилось на грызунах, зараженных агрессивным раком молочной железы, при котором иммунотерапия и химиотерапия по раздельности не дает результата.

Если пояснить простым языком, в вакцине имеется компонент, который стимулирует выработку особых клеток для поглощения антигенов из опухолей. Второй компонент – это вариация химиопрепарата, который действует на раковые клетки, убивая их. В результате ученые получили препарат, который уничтожает раковые клетки и замедляет образование метастазов в легких. Подопытные животные показали замедление развития опухоли и большую выживаемость.  Также, были исследованы клетки лимфатических узлов и органов грызунов, получивших препарат. Оказалось, что примерно в 14 процентах активированные иммунологической составляющей вакцины клетки показали способность выявлять изменившиеся на раковые клетки организма, и уничтожать их. Кроме того, вакцина повлияла на микроподвижность опухоли: у грызунов выросли показатели белка кальретикулина, который является показателем успешного лечения опухолей, также организм выбросил большое количество лейкоцитов, связанных с повышенной противораковой активностью.

Чтобы оценить возможность использования препарата на человеке, разработчики вводили вакцину мышам после удаления первичной опухоли.

Результаты были поразительны: 100% мышей выживали без метастазов после повторных инъекций раковых клеток. Вакцина не только "будит" дендритные клетки, но и изменяет микросостав опухоли, чтобы дать иммунной системе, повышенный доступ к очагу рака. Кроме того, вакцина создает иммунную память, предотвращая дальнейшие рецидивы.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что у экс-министра здравоохранения Украины в результате медицинской ошибки умерла молодая жена.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wyss.harvard.edu/news/a-viable-vaccine-for-tough-tumors/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ