Прорыв в лечении рака: американские ученые создали вакцину, которая на 100% защищает от рецидивов

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Дмитрий Симоненко
Ученые
Гарвардского университета создали вакцину против онкологических заболеваний,
которая, по их словам, продемонстрировала 100-процентную эффективность. Так,
известно, что разработчики объединили в препарате два принципа лечения рака – иммунологию
и химиотерапию.
Тестирование
вакцины проводилось на грызунах, зараженных агрессивным раком молочной железы,
при котором иммунотерапия и химиотерапия по раздельности не дает результата.
Если
пояснить простым языком, в вакцине имеется компонент, который стимулирует
выработку особых клеток для поглощения антигенов из опухолей. Второй компонент –
это вариация химиопрепарата, который действует на раковые клетки, убивая их. В
результате ученые получили препарат, который уничтожает раковые клетки и
замедляет образование метастазов в легких. Подопытные животные показали
замедление развития опухоли и большую выживаемость. Также, были исследованы клетки лимфатических
узлов и органов грызунов, получивших препарат. Оказалось, что примерно в 14
процентах активированные иммунологической составляющей вакцины клетки показали
способность выявлять изменившиеся на раковые клетки организма, и уничтожать их. Кроме того,
вакцина повлияла на микроподвижность опухоли: у грызунов выросли показатели
белка кальретикулина, который является показателем успешного лечения опухолей, также
организм выбросил большое количество лейкоцитов, связанных с повышенной
противораковой активностью.
Чтобы
оценить возможность использования препарата на человеке, разработчики вводили
вакцину мышам после удаления первичной опухоли.
Результаты были поразительны: 100% мышей выживали без метастазов после повторных инъекций раковых клеток. Вакцина не только "будит" дендритные клетки, но и изменяет микросостав опухоли, чтобы дать иммунной системе, повышенный доступ к очагу рака. Кроме того, вакцина создает иммунную память, предотвращая дальнейшие рецидивы.
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