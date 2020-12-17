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Главная Новости Общество медицина Производитель вакцины Pfizer рассказал о побочных действиях препарата
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Производитель вакцины Pfizer рассказал о побочных действиях препарата

Производитель уверяет, что побочные эффекты от прививки незначительны

сегодня, 13:13
Автор:

Сергей Медведев

В обществе не утихают споры между противниками вакцинации и их оппонентами. Одним из доводов антипрививочников является наличие побочных эффектов от применения вакцин. Представители компании Pfizer, которая является производителем вакцины от коронавируса опубликовали отчет о побочных эффектах. В документе  в развернутом виде указаны возможные побочные эффекты в сравнении с вакциной против столбняка, которую большинство людей получают в детстве.

Производитель вакцины Pfizer рассказал о побочных действиях препарата

Прививка от коронавируса может иметь незначительные побочные действия

Так, и в том, и в другом случае наиболее распространенной реакцией является утомляемость, головная боль и боль в месте введения. Кроме того, наблюдались повышение температуры, покраснение и боль в месте инъекции.

Согласно исследованиям  Pfizer, в которых на добровольной основе участвовало более 43 тысяч человек от 16 до 71 года (им предлагали испытывать вакцину в течение 7 месяцев), умерло всего шестеро. Причем, как отмечают в компании, четверо из них получали плацебо, и только двое — вакцину. Представители  Pfizer уверяют, что смертельные случаи не связаны с прививкой.

При сравнении с контрольной группой, получавшей плацебо, установлено, что в большинстве случаев побочные эффекты развивались после второй дозы, которую вводили через 3 недели после первой.

Как сообщал портал "Комментарии", массовые кампании по вакцинации граждан уже начались в некоторых странах. Первой о прививках заявила Великобритания. Теперь на очереди Канада, где власти решили компенсировать гражданам проблемы со здоровьем, в случае, если вакцины будут иметь побочный эффект. Так, в ведомстве уточнили, что компенсация будет  распространяться на все вакцины, которые официально используются с разрешения Департамента здравоохранения страны.

 


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Источник: https://www.forumdaily.com/pfizer-opublikovala-otchet-o-pobochnyx-effektax-vakciny-ot-covid-19/
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