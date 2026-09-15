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Производитель "Оземпика" внезапно сменил название: как теперь будет называться компания

Датская компания Novo Nordisk, производящая "Оземпик", заявила о ребрендинге и смене названия.

15 сентября 2026, 23:35
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Slava Kot

Компания Novo Nordisk заявила, что меняет название на "Novo" и обновляет корпоративную культуру, стремясь вернуть себе долю рынка препаратов для лечения ожирения. В интервью CNBC генеральный директор Novo Майк Дустдар заявил, что ребрендинг и смена культуры являются "частью одного пакета" для компании, которая должна развивать свою стратегию, поскольку сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны Eli Lilly.

Производитель "Оземпика" внезапно сменил название: как теперь будет называться компания

Производитель "Оземпика" меняет название

Изменение названия и корпкультуры Novo Nordisk связано с тем, что компания хочет позиционировать себя не только как производитель лекарств, но и как компания, работающая в сфере здравоохранения. Новый слоган бренда – "Крепкое здоровье начинается сейчас" (Lasting health starts now). Однако, несмотря на ребрендинг названия, юридическое название Novo Nordisk A/S останется прежним.

"Я думаю, что не секрет, что за последние 4-5 лет внешняя среда и произошедшее с Novo Nordisk действительно заставили нас задуматься о том, как нам нужно переосмыслить следующее десятилетие, а также какие изменения необходимы в нашем стратегическом направлении", — сказал генеральный директор Novo Майк Дустдар.

Дустдар добавил, что Novo нужно улучшить несколько аспектов, от исследований, разработок и производства до продаж и маркетинга, чтобы конкурировать на рынке препаратов от ожирения.

Акции Novo упали примерно на 15% в этом году, несмотря на успешный запуск пероральной версии Wegovy, количество рецептов которой на июнь превысило 3 миллиона. Недавно компания отменила три испытания экспериментального сердечно-сосудистого препарата. Эта проблема возникла на фоне того, что компания продолжает отставать в области лечения ожирения, занимая 38,8% рынка по сравнению с 60,9% Lilly во втором квартале.

Novo Nordisk – крупнейшая компания Дании, рыночная капитализация которой почти в четыре раза превышает рыночную капитализацию ближайшего конкурента – Maersk. В 2024 году Novo Nordisk была самой дорогой компанией Европы, но с тех пор ее цена резко упала.

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