Виробник "Оземпіка" раптово змінив назву: як тепер називатиметься компанія

Компанія Novo Nordisk заявила, що змінює назву на "Novo" та оновлює корпоративну культуру, прагнучи повернути собі частку ринку препаратів для лікування ожиріння. В інтерв’ю CNBC генеральний директор Novo Майк Дустдар заявив, що ребрендинг та зміна культури є "частиною одного пакету" для компанії, яка має розвивати свою стратегію, оскільки вона стикається з жорсткішою конкуренцією з боку Eli Lilly.

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Зміна назви та корпкультури Novo Nordisk пов'язані з тим, що компанія хоче позиціонувати себе не лише як виробник ліків, а й як компанія, яка працює у сфері охорони здоров'я. Новий слоган бренду – "Міцне здоров'я починається зараз" (Lasting health starts now). Однак, попри ребрендинг назви, юридична назва Novo Nordisk A/S залишиться тією самою.

"Я думаю, що не секрет, що протягом останніх 4-5 років зовнішнє середовище та те, що сталося з Novo Nordisk, справді змусили нас задуматися про те, як нам потрібно переосмислити наступне десятиліття, а також які зміни необхідні в нашому стратегічному напрямку", – сказав генеральний директор Novo Майк Дустдар.

Дустдар додав, що Novo потрібно покращити кілька аспектів, від досліджень, розробок і виробництва до продажів і маркетингу, щоб мати змогу конкурувати на ринку препаратів від ожиріння.

Акції Novo впали приблизно на 15% цього року, незважаючи на успішний запуск пероральної версії Wegovy, кількість рецептів якої станом на червень перевищив 3 мільйони. Нещодавно компанія скасувала три випробування експериментального серцево-судинного препарату. Ця проблема виникла на тлі того, що компанія продовжує відставати в галузі лікування ожиріння, займаючи 38,8% ринку порівняно з 60,9% Lilly у другому кварталі.

Novo Nordisk – найбільша компанія Данії, ринкова капіталізація якої майже вчетверо перевищує ринкову капіталізацію найближчого конкурента – Maersk. У 2024 році Novo Nordisk була найдорожчою компанією Європи, але з того часу її ціна різко впала.

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