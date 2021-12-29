Процесс в ступоре: почему затормозилась разработка украинской вакцины против COVID-19

Не так давно украинские СМИ пестрели заголовками о том, что украинские ученые и медики близки к тому чтобы разработать первую отечественную вакцину против коронавируса. Тогда успехами о первых разработках похвалились львовские ученые. Вот только теперь процесс разработки оказался на паузе. Причина более, чем банальна – нехватка финансирования. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" рассказал руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.

Вакцинация. Фото из открытых источников

Руководитель Института и вовсе сделал мрачный прогноз, заявив, что из-за отсутствия к разработке интереса со стороны власти и надлежащего финансирования разработка украинской вакцины никак не будет продвигаться.

По словам Андрея Сибирного, вакцину начали тестировать на грызунах. Вот только, чтобы перейти к следующему этапу и начать проводить испытания на больших животных нужны большие деньги, примерно 300-500 млн. евро. После того, как вакцина показала свою эффективность на мышах, можно и нужно было бы приступать ко второму этапу.

Ученый отмечает, у грызунов появились антитела к вирусу. Но следующим шагом нужно проверять, защищает ли вакцина от смерти через COVID-19 на трансгенных мышах в Польше, потому что в нашей стране отсутствуют соответствующие лаборатории. И уже после испытаний в Польше можно было бы возвращаться в Украину, где испытывать вакцину на приматах, то есть на более крупных животных.

Андрей Сибирный объясняет сложившуюся ситуацию очень просто. В то время, когда ученые завили о первых своих разработках у власти появился интерес, потому что тогда на рынке был дефицит вакцин, нужно было стоять месяцами в очереди и то не факт, что обещанную вакцину удавалось получить. Теперь с этим проблем нет. Те компании, которые ранее разработали вакцины готовы поставить партии в необходимых количествах. Интерес власти улетучился.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты считают, что украинская власть спохватилась слишком поздно с разработкой отечественной вакцины.





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