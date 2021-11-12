logo

BTC/USD

63837.41

ETH/USD

4597.53

LTC/USD

260.75

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Пришло время зарабатывать: AstraZeneca получит прибыль от продаж вакцины
commentss НОВОСТИ Все новости

Пришло время зарабатывать: AstraZeneca получит прибыль от продаж вакцины

Фармацевтическая группа откажется от некоммерческой модели, используемой во время пандемии

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Компания "AstraZeneca" подписала первые коммерческие сделки на вакцину против Covid-19, отказавшись от полностью некоммерческой модели, которую она использовала во время пандемии. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Financial Times".

Пришло время зарабатывать: AstraZeneca получит прибыль от продаж вакцины

Компания AstraZeneca. Фото: REUTERS

Англо-шведский производитель лекарств теперь ожидает, что вакцина выйдет на "умеренную рентабельность" по мере поступления новых заказов. Вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, останется некоммерческой для развивающихся стран.

AstraZeneca обязалась продавать вакцину "по себестоимости" на время пандемии в рамках своего соглашения с Оксфордом.

Паскаль Сорио, генеральный директор AstraZeneca, сказал, что компания проконсультировалась с экспертами и пришла к выводу, что Covid-19 вступает в "эндемическую фазу. Он добавил, что в четвертом квартале большая часть доз по-прежнему будет осуществляться по существующим некоммерческим контрактам. В дальнейшем же такая практика будет изменена.

Сорио сказал, что прибыльность будет "намного ниже", чем у конкурента Pfizer, который заявил, что его маржа составляет высокие 20 процентных пунктов, разделенных с партнером BioNTech.

Он также поддержал решение AstraZeneca использовать вакцину на некоммерческой основе.

"Я абсолютно не жалею об этом, — сказал он. "Как компания, мы все очень гордимся тем влиянием, которое мы оказали. . . Мы являемся второй по величине вакциной в мире по объему, мы спасли по нашим оценкам, около миллиона жизней".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Минздраве рассказали, сколько жизней ежечасно удается спасти благодаря вакцинации.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/cae4eb5f-1369-4eec-88ec-6fd3afe352ab
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!