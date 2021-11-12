Пришло время зарабатывать: AstraZeneca получит прибыль от продаж вакцины

Компания "AstraZeneca" подписала первые коммерческие сделки на вакцину против Covid-19, отказавшись от полностью некоммерческой модели, которую она использовала во время пандемии. Как информирует портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Financial Times".

Компания AstraZeneca. Фото: REUTERS

Англо-шведский производитель лекарств теперь ожидает, что вакцина выйдет на "умеренную рентабельность" по мере поступления новых заказов. Вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, останется некоммерческой для развивающихся стран.

AstraZeneca обязалась продавать вакцину "по себестоимости" на время пандемии в рамках своего соглашения с Оксфордом.

Паскаль Сорио, генеральный директор AstraZeneca, сказал, что компания проконсультировалась с экспертами и пришла к выводу, что Covid-19 вступает в "эндемическую фазу. Он добавил, что в четвертом квартале большая часть доз по-прежнему будет осуществляться по существующим некоммерческим контрактам. В дальнейшем же такая практика будет изменена.

Сорио сказал, что прибыльность будет "намного ниже", чем у конкурента Pfizer, который заявил, что его маржа составляет высокие 20 процентных пунктов, разделенных с партнером BioNTech.

Он также поддержал решение AstraZeneca использовать вакцину на некоммерческой основе.

"Я абсолютно не жалею об этом, — сказал он. "Как компания, мы все очень гордимся тем влиянием, которое мы оказали. . . Мы являемся второй по величине вакциной в мире по объему, мы спасли по нашим оценкам, около миллиона жизней".

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