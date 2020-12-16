Повторное инфицирование COVID-19: кто в группе риска

Исследования показывают, что у большинства людей, перенесших коронавирус, вырабатываются специфические антитела, но это не всегда может обезопасить от повторных случаев заражения. Почему это происходит, пояснили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

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Так, уровни этих антител могут быть разными: у пациентов с тяжелой формой коронавирусного заболевания — выше, а у тех, у кого было легкое или бессимптомное течение заболевания, — ниже. В ЦОЗ отмечают, что точных данных, какие уровни антител необходимы для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, пока нет.

Сообщается, что в основном у пациентов иммунная реакция развивается в течение нескольких первых недель после инфицирования. Исследования показывают, что пока инфицировано менее 10% людей, то есть подавляющее большинство населения мира остается восприимчивым к коронавирусной инфекции.

"Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавирусом есть люди, которые перенесли заболевание в легкой форме", — говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины.

Напомним, украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала о новой тенденции коронавирусной эпидемии в Украине. Известно, украинцы каких возрастов стали чаще страдать от осложнений коронавируса. По словам врача, в Украине ситуация с коронавирусом приближается к пику, и страна проходит сейчас один из самых тяжелых периодов.

Как сообщал ранее портал "Комментарии", врач спрогнозировала, в каком году коронавирусная инфекция может стать менее агрессивной, а значит ужасные последствия заболевания уменьшатся. Сейчас весь мир, в том числе Украина, проходят адаптацию к новому возбудителя, а он, в свою очередь, адаптируется к нам.

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