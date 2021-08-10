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Портрет среднестатистического украинца от Госстата: малообразованный и страдает на ожирение

От избыточных килограммов и различных форм ожирения страдают более 56% жителей страны

сегодня, 22:00
Автор:

Кравцев Сергей

Больше половины наших соотечественников борются с избыточным весом. Таких больше 56%. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в докладе "Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2021 году", опубликованном Госстатом 10 августа.

Портрет среднестатистического украинца от Госстата: малообразованный и страдает на ожирение

Ожирение. Фото: Фокус

Избыточный вес имеют и испытывают трудности в жизни от этого 56% наших соотечественников. Специалисты отмечает, такой показатель был зафиксирован и год назад. Причем у женщин с фигурой и талией лучше дела, чем у мужчин. Всего в Украине 54,5% прекрасной половины человечества с избыточным весом. Мужчин, которые хотели бы похудеть ненамного больше 58,8%. Вес в пределах нормы у 42,4% граждан Украины, еще у 1,2% он понижен.

В статистическом ведомстве составили среднестатистический портрет украинца. Вес украинца 75 кг, рост 179 см. Прошел год, как был проведен анализ, но показатели остались на прежнем месте, ничего не изменилось. Что касается образования, то высшее образование есть далеко не у каждого в нашей стране. Тех, кто имеет степень бакалавра и выше – только около 30%. На обучение украинцы тратят чуть больше 12 лет. Есть еще один интересный факт, который многих удивит: 0,4% в возрасте от 14 до 25 лет вообще не образованы, то есть, не имеют даже среднего образования.

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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/gender/gender_dok/2020/virdg/virdg_2021.htm
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