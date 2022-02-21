Полезные и вредные жиры: что следует знать желающим похудеть

Многие люди на диетах решают отказаться от жиров, но этот шаг далеко не так положительный для организма, как может показаться. Медики объяснили, какие бывают жиры и почему их нельзя игнорировать в рационе. В Министерстве здравоохранения продолжают делиться полезной и актуальной информацией украинцев. На этот раз специалисты обратили внимание на полезные и вредные жиры. Чем ближе к лету, тем чаще люди решают придерживаться определенных диет. Но большинство из них полностью исключают жиры из рациона, из-за чего страдает здоровье. Дело в том, что жиры бывают полезными и вредными. Если первые очень важные составляющие в рационе каждого, то вторые – увеличивают шансы не только получить лишние килограммы, но и проблемы.

Диета (фото из открытых источников)диета

"Полезны – это моно- и полиненасыщенные жиры. Мононенасыщенные содержатся в растительных маслах, орехах, авокадо. На полиненасыщенных жирах богаты определенные виды рыбы", – отмечают эксперты.

В не очень полезные входят насыщенные жиры, которые можно встретить в коровьем молоке, сливочном масле, сале и других продуктах. Вредные – это трансжиры, которые можно встретить во всех любимых жареных блюдах, попкорне, выпечке и снеках.

Напомним, звучит необычно, но бег спиной назад имеет ряд преимуществ для здоровья. В частности говорится об эффективном сжигании калорий и похудении. Инструктор по фитнесу Фиона Хоукер рассказала в интервью Express Health, что бег спиной назад может быть необычным, но эффективным способом похудения. Она заметила, что "классический" бег – одна из форм физических упражнений, способствующая более интенсивному сжиганию калорий, чем, например, обычная ходьба. Кроме того, есть данные о том, что регулярные пробежки способны снижать риски заболеваний сердца или диабета 2 типа. Когда человек занимается бегом вспять, некие эффекты бега усиливаются. "Бег "в обратном направлении" может показаться чем-то необычным, но это более эффективная форма упражнений, которая может помочь вам сбросить больше веса", – подчеркнула она.











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