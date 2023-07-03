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Поддерживают ли украинцы легализацию медицинского каннабиса

Сколько украинцев одобрительно относятся к легализации медицинского и рекреационного каннабиса в Украине

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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28 июня президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и призвал депутатов легализовать медицинский каннабис, который смог бы помочь преодолевать "боль, стресс и травмы войны". Компания Active Group провела опрос среди украинцев по поводу их отношения к легализации медицинского каннабиса в Украине.

Поддерживают ли украинцы легализацию медицинского каннабиса

Поддерживают ли украинцы легализацию медицинского каннабиса


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Согласно результатам исследований 67,7% украинцев склоняются к идее легализовать медицинский каннабис. Такую идею поддерживаю 42,6% опрошенных и еще 25,1% выбрали вариант "скорее да". Против легализации выступило 19,1% украинцев, из которых категорически не поддерживает узаконивание медицинского каннабиса 8,7%.

Поддерживают ли украинцы легализацию медицинского каннабиса - фото 2

Компания Active Group также спросила украинцев относительно идеи легализовать рекреационный каннабис, то есть тот, который используют не обязательно для медицинских целей, а в частности как легкий наркотик, из-за содержания психоактивных веществ.

Относительно узаконения в Украине рекреационного каннабиса поддержка меньше, чем при медицинском. Совершенно такой шаг одобряют 28,3% опрошенных. Склонны к такой идее еще 21,7% респондентов. Таким образом, общая поддержка рекреационного каннабиса составляет 50%. Против выступает 29,2%, из которых 13% категорически не поддерживают легализацию рекреационного каннабиса.

Поддерживают ли украинцы легализацию медицинского каннабиса - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые нашли соединения каннабиса в другом растении: им оказался обычный сорняк. Исследователи ожидают, что это растение в будущем может заменить коноплю, имеющую психоактивные вещества.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев поддерживают легализацию однополых отношений в стране.



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Источник: https://t.me/pulsweek/201
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