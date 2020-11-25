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Главная Новости Общество медицина Почти 34 тысячи медиков уволились с начала пандемии COVID-19
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Почти 34 тысячи медиков уволились с начала пандемии COVID-19

Чтобы медики не покидали свою работу, Минздрав предлагает улучшить условия их труда и повысить зарплату

сегодня, 10:10
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил 5 каналу, что с начала эпидемии коронавируса уволились почти 34 тысячи медработников.

Почти 34 тысячи медиков уволились с начала пандемии COVID-19

Фото: 24 канал

Министр добавил, что причины увольнений пока не установлены. Он утверждает, что труд медицинского персонала государство недооценивает. Поэтому медработников надо поощрять. Чтобы удержать медиков на рабочих местах, Степанов предлагает повысить их минимальную зарплату до 22 тысяч гривен.

Высокие заработные платы нужны для того, чтобы врачи и медицинские работники не выезжали за границу и не меняли профессию.

34 тысячи — приблизительная цифра. Точное количество трудно подсчитать, ведь медики часто переходят на работу в другое медучреждение.

Министр здравоохранения заявил, что для Украины ценен каждый медик — неважно, врач или санитар.

По словам главы Минздрава, если количество больных коронавирусом резко вырастет, Украине может не хватить медработников.

Сайт "Комментарии" также сообщает, что в Министерстве здравоохранения до конца 2021 планируют ввести электронный рецепт на антибиотики.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1904425-glava-moz-nazva-pribliznu-kilkist-medpratsivnikiv-yaki-zvilnilis-za-chas-pandemiyi
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