В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотики

Язык
Coinspot 23.11.2020
BTC/USD
18576.96
ETH/USD
593.10
LTC/USD
87.72
НБУ 23.11.2020
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Министерство здравоохранения планирует ввести электронный рецепт на антибиотики. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге, который состоялся 23 ноября.
Фото: primgazeta
По его словам, в ближайшее время 9 тысяч аптечных заведений смогут выписывать электронный рецепт. Такое нововведение поможет Министерству здравоохранения обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.
Заместитель министра отметил, что Минздрав понимает, что не в каждой аптеках сразу смогут присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому некоторое время будут действовать обычные бумажные рецепты.
Система с обязательными электронными билетами должна заработать к концу 2021 года.
Чтобы получить рецепт, пациенту надо будет обратиться к своему семейному врачу, который ему в случае необходимости выпишет рецепт на антибиотик в электронной системе здравоохранения. Тогда на номер пациента, который он указывал в декларации, придет сообщение с кодом и номером электронного рецепта. Далее гражданин показывает эти данные и получает свои лекарства.
Напомним, что Украина планирует перейти на электронные рецепты на протяжении 2021-2023 годов.
Сайт "Комментарии" также рекомендует прочитать, почему ВОЗ считает, что Украина провалила реформу здравоохранения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости