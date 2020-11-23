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В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотики

Электронный рецепт поможет Минздраву обеспечить рациональный отпуск и использование антибиотиков

сегодня, 13:45
Автор:

Кириєнко Анна

Министерство здравоохранения планирует ввести электронный рецепт на антибиотики. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге, который состоялся 23 ноября.

В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотики

Фото: primgazeta

По его словам, в ближайшее время 9 тысяч аптечных заведений смогут выписывать электронный рецепт. Такое нововведение поможет Министерству здравоохранения обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.

Заместитель министра отметил, что Минздрав понимает, что не в каждой аптеках сразу смогут присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому некоторое время будут действовать обычные бумажные рецепты.

Система с обязательными электронными билетами должна заработать к концу 2021 года.

Чтобы получить рецепт, пациенту надо будет обратиться к своему семейному врачу, который ему в случае необходимости выпишет рецепт на антибиотик в электронной системе здравоохранения. Тогда на номер пациента, который он указывал в декларации, придет сообщение с кодом и номером электронного рецепта. Далее гражданин показывает эти данные и получает свои лекарства.

Напомним, что Украина планирует перейти на электронные рецепты на протяжении 2021-2023 годов.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1904102-u-moz-nayblizhchim-chasom-planuyut-vvesti-elektronniy-retsept-na-antibiotiki
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