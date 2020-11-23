В Минздраве планируют ввести электронный рецепт на антибиотики

Министерство здравоохранения планирует ввести электронный рецепт на антибиотики. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко на брифинге, который состоялся 23 ноября.

Фото: primgazeta

По его словам, в ближайшее время 9 тысяч аптечных заведений смогут выписывать электронный рецепт. Такое нововведение поможет Министерству здравоохранения обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.

Заместитель министра отметил, что Минздрав понимает, что не в каждой аптеках сразу смогут присоединиться к отпуску лекарственных средств по электронному рецепту. Поэтому некоторое время будут действовать обычные бумажные рецепты.

Система с обязательными электронными билетами должна заработать к концу 2021 года.

Чтобы получить рецепт, пациенту надо будет обратиться к своему семейному врачу, который ему в случае необходимости выпишет рецепт на антибиотик в электронной системе здравоохранения. Тогда на номер пациента, который он указывал в декларации, придет сообщение с кодом и номером электронного рецепта. Далее гражданин показывает эти данные и получает свои лекарства.

Напомним, что Украина планирует перейти на электронные рецепты на протяжении 2021-2023 годов.

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