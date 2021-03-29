logo
Русский Українська

BTC/USD

55483.08

ETH/USD

1697.12

LTC/USD

194.53

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество медицина Почему в Украине растет смертность от COVID-19 - Степанов
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему в Украине растет смертность от COVID-19 - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает негативную тенденцию с "британским" штаммом коронавируса

сегодня, 08:35
Автор:

Кириєнко Анна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему в Украине в последнее время наблюдается высокая смертность среди больных коронавирусом. Об этом говорится на страницах interfax-Украина.

Почему в Украине растет смертность от COVID-19 - Степанов

Коронавирус в Украине: почему растет смертность от болезни - Степанов. Фото: ria.ru

Максим Степанов считает, что главной причиной многих смертей является стремительное распространение новой мутации коронавируса, которую ранее было обнаружено в Великобритании в конце прошлого года.

Министр считает, что опасный "британский" штамм коронавируса уже зафиксировано по всей стране. Он передается гораздо быстрее обычного и провоцирует серьезные осложнения и течение болезни.

Максим Степанов также отметил, что мутация вируса ведет себя очень агрессивно.

"Очень быстро развивается болезнь, — добавил Степанов и продолжил: — Более того, болезнь сместилась по возрасту. Если раньше тяжелое течение мы видели у людей старше 60 лет, то сейчас это и (...) 30-40 лет", — подчеркнул Максим Степанов.

Слова министра подтверждает статистика. Недавно, 26 марта, в Украине зафиксировали абсолютный антирекорд — за одни сутки заболела почти тысяча детей.

Напомним, что сайт "Комментарии" ранее рассказывал, как будет учиться ребенок, если его родители против прививки от коронавируса. Что делать, если у ребенка противопоказания к вакцине от COVID-19? Об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что появилась очередная версия происхождения коронавируса, чья пандемия за последний год парализовала весь мир. По мнению эксперта по защите от биооружия Михаила Притулы, вирус может быть связан с Российской Федерации. Его аргументацию читайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/733461.html
Теги:
comments

Обусуждения

Николай

сегодня, 08:12

Почему Степанов молчит о смертях От вдыхания тобако- вдыхания дыму и алкоголю и других болезней И особенно от перекручивания стрелок часов ???

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ