Почему в Украине растет смертность от COVID-19 - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, почему в Украине в последнее время наблюдается высокая смертность среди больных коронавирусом. Об этом говорится на страницах interfax-Украина.

Коронавирус в Украине: почему растет смертность от болезни - Степанов. Фото: ria.ru

Максим Степанов считает, что главной причиной многих смертей является стремительное распространение новой мутации коронавируса, которую ранее было обнаружено в Великобритании в конце прошлого года.

Министр считает, что опасный "британский" штамм коронавируса уже зафиксировано по всей стране. Он передается гораздо быстрее обычного и провоцирует серьезные осложнения и течение болезни.

Максим Степанов также отметил, что мутация вируса ведет себя очень агрессивно.

"Очень быстро развивается болезнь, — добавил Степанов и продолжил: — Более того, болезнь сместилась по возрасту. Если раньше тяжелое течение мы видели у людей старше 60 лет, то сейчас это и (...) 30-40 лет", — подчеркнул Максим Степанов.

Слова министра подтверждает статистика. Недавно, 26 марта, в Украине зафиксировали абсолютный антирекорд — за одни сутки заболела почти тысяча детей.

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