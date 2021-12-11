Почему постоянно мерзнут ноги: даже летом

Мерзнуть в холодное время года – естественно для человека. Стопы ног имеют минимум мышечных волокон и не защищены жировой подушкой. А почему ноги здорового человека мерзнут в тепле? Холодные ступни могут являться признаком нестабильного артериального давления. При понижении давления изменяется скорость тока крови и капиллярная сетка конечностей страдает от нарушений обмена. А в случае повышения давления наступает спазм сосудов: и первыми опять-таки страдают конечности, пишет lifehacker.

Здоровье (фото из открытых источников)

Также зябкость ног может свидетельствовать о железодефицитной анемии, простыми словами – малокровие. Почему? Все просто: мало гемоглобина – мало кислорода – мало тепла. В таком случае просто проверьте уровень гемоглобина в крови – сдайте кровь на общеклиническое лабораторное обследование. Конечно, ноги мерзнут и у здорового человека. Например, если она переохладилась, промокла, носит неудобную обувь или когда-нибудь перенесла обморожение конечностей. Иногда ноги мерзнут из-за суровых диет, при которых нарушается обмен веществ. Спровоцировать отклонения, связанные с работой сосудов, могут курить и алкоголь. А самая простая причина: человек часто сидит или лежит в неловкой позе.

Напомним, с проблемой гипергидроза - состояния, которое характеризуется повышенной потливостью, сталкивается множество людей, особенно в жару. Из-за обильного потоотделения могут начать плохо пахнуть ноги, и развиться грибок. Что же делать? Купите специальные стельки Есть стельки, которые помогают бороться с повышенной потливостью ног и неприятным запахом. Они предназначаются для всех типов закрытой обуви. Но помните, что качественная стелька должна быть максимально комфортной и обладать высокими эксплуатационными свойствами.

Ограничьте потребление "быстрых" углеводов. Эксперты говорят, что продукты, в составе которых есть рафинированные углеводы (хлеб, макароны) могут усиливать потоотделение. К тому же так называемые "быстрые" углеводы создают благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Так что стоит пересмотреть свой рацион и добавить в него больше овощей и фруктов.

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