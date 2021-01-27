Почему нельзя лечить младенцев антибиотиками

Лечить младенцев антибиотиками опасно. Об этом сообщила международная группа ученых.

Можно ли лечить детей антибиотиками. Фото: cdnimg.rg.ru

Во время очередных исследований ученые обнаружили, что дети, которых лечили антибиотиками, имели более низкий индекс массы тела. Кроме того, у малышей наблюдался замедленный рост и развитие по сравнению со сверстниками.

Ученые также сообщили, что антибиотики вредят преимущественно мальчикам. Девушки более устойчивы к сильным лекарствам. Пока ученые пытаются выяснить причину такой разницы.

В исследовании принимали участие 1100 детей из разных уголков мира. Они получали сильные лекарства в течение первых четырнадцати дней после рождения.

Ученые связывают замедленное развитие с нарушением микробиома кишечника.

Кроме того, ученые дополнительный опыт на животных. Мышам пересадили микробиом из кишечника новорожденных, получавших антибиотики. Результаты повторились. Особи с пересаженным микробиомом очень медленно набирали вес.

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