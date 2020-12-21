Почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Статистические данные показывают, что в большинстве стран мужчины умирают от COVID-19 гораздо чаще женщин. Сильный пол имеет большую склонность к осложнениям, которые вызывает коронавирусная болезнь. Об этом сообщило ВВС.

Почему среди мужчин наблюдается высокая смертность от коронавируса. Фото: angel-solo.com

Поэтому, во многих странах на мужчин приходилось более трех четвертей смертей. В Турции, Гонконге, Сербии, Кыргызстане умерло примерно 62% мужчин, в Индии и Мексике — 64%, в Бразилии — 58%, в США — 54%.

При этом всем уровень заражения у людей обоих полов одинаков. Так почему так происходит?

Ученые сообщают, что женщины всегда демонстрировали высокие показатели выживания в долгосрочной перспективе. Слабый пол имеет сильную иммунную систему. Данные также свидетельствуют о том, что женщины более устойчивы к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности и некоторых вирусных инфекций.

Другое мнение — мужчины чаще рискованно себя ведут и меньше заботятся о здоровье. Так мужчины могут не одеть маску или не помыть руки. К тому же часть мужчин обращается к врачам тогда, когда ситуация становится уже запущенной.

Учитывается и то, что девочки лучше выживают в реанимационном отделении для новорожденных, поскольку у них раньше развиваются легкие. Это защищает их от развития респираторных болезней.

Причина может крыться и в гормонах. Высокий уровень тестостерона связан с рискованным поведением и слабой иммунной реакцией после вакцинации от гриппа. Эстроген же наоборот обладает противовоспалительными свойствами и усиливает иммунные реакции организма.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, какие страны уже охватила новая мутированная форма коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!