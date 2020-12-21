Почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

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Кириєнко Анна
Статистические данные показывают, что в большинстве стран мужчины умирают от COVID-19 гораздо чаще женщин. Сильный пол имеет большую склонность к осложнениям, которые вызывает коронавирусная болезнь. Об этом сообщило ВВС.
Почему среди мужчин наблюдается высокая смертность от коронавируса. Фото: angel-solo.com
Поэтому, во многих странах на мужчин приходилось более трех четвертей смертей. В Турции, Гонконге, Сербии, Кыргызстане умерло примерно 62% мужчин, в Индии и Мексике — 64%, в Бразилии — 58%, в США — 54%.
При этом всем уровень заражения у людей обоих полов одинаков. Так почему так происходит?
Ученые сообщают, что женщины всегда демонстрировали высокие показатели выживания в долгосрочной перспективе. Слабый пол имеет сильную иммунную систему. Данные также свидетельствуют о том, что женщины более устойчивы к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инвалидности и некоторых вирусных инфекций.
Другое мнение — мужчины чаще рискованно себя ведут и меньше заботятся о здоровье. Так мужчины могут не одеть маску или не помыть руки. К тому же часть мужчин обращается к врачам тогда, когда ситуация становится уже запущенной.
Учитывается и то, что девочки лучше выживают в реанимационном отделении для новорожденных, поскольку у них раньше развиваются легкие. Это защищает их от развития респираторных болезней.
Причина может крыться и в гормонах. Высокий уровень тестостерона связан с рискованным поведением и слабой иммунной реакцией после вакцинации от гриппа. Эстроген же наоборот обладает противовоспалительными свойствами и усиливает иммунные реакции организма.
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