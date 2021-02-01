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Почему лучше не использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса

Экспресс-тесты могут показать неправильный результат в некоторых случаях

сегодня, 10:05
Автор:

Кириєнко Анна

Американские ученые сообщили, что экспресс-тесты на коронавирус — не эффективный способ выявления болезни в некоторых случаях. Об этом сообщает врач-инфекционист Лариса Мороз информационному агентству УНН.

Почему лучше не использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса

Экспресс-тесты для выявления коронавируса - недостатки. Фото: ntinews.ru

Новые исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США показали, что экспресс-тесты достаточно неэффективны в некоторых случаях. Так этот метод тестирования обнаружил лишь 35,8 процента больных среди бессимптомных и малосимптомных носителей COVID-19.

Поэтому, если человек болен коронавирусом, но чувствует себя удовлетворительно, экспресс-тест может показать отрицательный результат, свидетельствующий о том, что человек здоров. Это опасно как для самого человека, так и для окружающих, поскольку гражданин будет продолжать заражать всех остальных людей, с которыми контактирует.

"Хотя бессимптомно болеют, но вирус же они выделяют, к сожалению. И эти бессимптомные контактные в эпидемиологическом плане наиболее опасны. Потому что они распространяют вирус — и довольно быстро. Это, прежде всего, молодые люди или подростки, которые собираются в группы и посещают кафе, танцполы, кальянные, караоке и т.д., а там очень опасно. Там непосредственно очень тесный контакт. И, фактически, экспресс-тестами на антиген мы весть айсберг вовсе не ловим, а только какой-то маленький кусочек вылавливаем. А 70% не выявленных далее продолжают подвергать опасности окружающих", — комментирует врач.

Напомним, что Украина получит американскую вакцину от коронавируса. Кого вакцинируют первыми, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что ослабить негативное влияние коронавируса можно благодаря специальным дыхательным упражнениям. На основе этого в Великобритании солисты Английской Национальной оперы ввели программу для оказания помощи людям, которые переживают постковидний синдром и после выздоровления все еще имеют проблемы с дыханием. Видео с певчими упражнениями можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1914685-infektsionist-ekspres-testi-ne-pidkhodyat-dlya-rannoyi-diagnostiki-abo-bezsimptomnikh-nosiyiv-covid-19
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