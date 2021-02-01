Почему лучше не использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса

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Кириєнко Анна
Американские ученые сообщили, что экспресс-тесты на коронавирус — не эффективный способ выявления болезни в некоторых случаях. Об этом сообщает врач-инфекционист Лариса Мороз информационному агентству УНН.
Экспресс-тесты для выявления коронавируса - недостатки. Фото: ntinews.ru
Новые исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США показали, что экспресс-тесты достаточно неэффективны в некоторых случаях. Так этот метод тестирования обнаружил лишь 35,8 процента больных среди бессимптомных и малосимптомных носителей COVID-19.
Поэтому, если человек болен коронавирусом, но чувствует себя удовлетворительно, экспресс-тест может показать отрицательный результат, свидетельствующий о том, что человек здоров. Это опасно как для самого человека, так и для окружающих, поскольку гражданин будет продолжать заражать всех остальных людей, с которыми контактирует.
Напомним, что Украина получит американскую вакцину от коронавируса. Кого вакцинируют первыми, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что ослабить негативное влияние коронавируса можно благодаря специальным дыхательным упражнениям. На основе этого в Великобритании солисты Английской Национальной оперы ввели программу для оказания помощи людям, которые переживают постковидний синдром и после выздоровления все еще имеют проблемы с дыханием. Видео с певчими упражнениями можно посмотреть в нашем материале.
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