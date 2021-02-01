Почему лучше не использовать экспресс-тесты для выявления коронавируса

Американские ученые сообщили, что экспресс-тесты на коронавирус — не эффективный способ выявления болезни в некоторых случаях. Об этом сообщает врач-инфекционист Лариса Мороз информационному агентству УНН.

Экспресс-тесты для выявления коронавируса - недостатки. Фото: ntinews.ru

Новые исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США показали, что экспресс-тесты достаточно неэффективны в некоторых случаях. Так этот метод тестирования обнаружил лишь 35,8 процента больных среди бессимптомных и малосимптомных носителей COVID-19.

Поэтому, если человек болен коронавирусом, но чувствует себя удовлетворительно, экспресс-тест может показать отрицательный результат, свидетельствующий о том, что человек здоров. Это опасно как для самого человека, так и для окружающих, поскольку гражданин будет продолжать заражать всех остальных людей, с которыми контактирует.

"Хотя бессимптомно болеют, но вирус же они выделяют, к сожалению. И эти бессимптомные контактные в эпидемиологическом плане наиболее опасны. Потому что они распространяют вирус — и довольно быстро. Это, прежде всего, молодые люди или подростки, которые собираются в группы и посещают кафе, танцполы, кальянные, караоке и т.д., а там очень опасно. Там непосредственно очень тесный контакт. И, фактически, экспресс-тестами на антиген мы весть айсберг вовсе не ловим, а только какой-то маленький кусочек вылавливаем. А 70% не выявленных далее продолжают подвергать опасности окружающих", — комментирует врач.

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