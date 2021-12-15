Pfizer планирует вытеснить AstraZeneca: за что борются основные поставщики вакцин

Pfizer и BioNtech собираются вытеснить AstraZeneca в качестве основного поставщика вакцин против COVID-19 в глобальной программе COVAX в начале 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Флаконы с этикетками вакцины Pfizer-BioNTech и AstraZeneca - Reuters

Ожидаемые изменения сопровождаются проблемами для стран, принимающих вакцину, в которых недостаточно мощности для хранения вакцины Pfizer, а также на фоне риска дефицита шприцев, необходимых для введения этой вакцины.

Согласно данным Gavi, вакцинного альянса, совместно управляющего программой вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время AstraZeneca является наиболее распространенной вакциной COVAX.

В настоящее время программа доставила более 600 миллионов вакцин почти в 150 странах, из которых более 220 миллионов приходится на AstraZeneca и около 160 миллионов на Pfizer.

Но, согласно данным Гави и ВОЗ, в первом квартале следующего года Pfizer должен перейти к дозам, назначенным программой COVAX для будущих поставок.

До конца марта COVAX должно распределить еще 150 миллионов доз Pfizer, говорится в документе ВОЗ.

Пресс-секретарь Gavi подтвердил, что Pfizer далеко впереди с точки зрения "распределенных" ударов: около 470 миллионов доз доставлены или подготовлены к доставке против 350 миллионов от AstraZeneca.

Pfizer является первым поставщиком вакцин против COVID-19 в Европейский Союз, США и Японию.

Согласно данным ЮНИСЕФ, она имеет двусторонние соглашения о более чем 6 миллиардах доз, что делает ее крупнейшим поставщиком вакцин против COVID-19.

Но AstraZeneca считалась важнейшим поставщиком для менее развитых стран, поскольку ее поставки дешевле и легче в доставке.

В начале пандемии COVAX делал ставку на AstraZeneca, но проблемы с поставками и экспортные ограничения со стороны ведущего производителя Индии постепенно снизили надежду.

Поскольку программа столкнулась с проблемами с обеспечением доз непосредственно от производителей вакцин на фоне глобальной борьбы за прививку, пожертвования богатых стран стали более важны, превратив Pfizer в главного поставщика COVAX.

Как сообщали ранее "комментарии", две дозы вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19, дали около 70% защиты от госпитализации в Южной Африке за последние недели.

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