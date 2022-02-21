Перечень медпрепаратов, которые строго-настрого запрещено пить вместе с алкоголем

Хорошо известно, что алкоголь нельзя принимать во время лечения антибиотиками. Но есть и другие препараты, во время приема каких нужно отказаться от спиртного. Медики представили подборку таких лекарств во время приема которых категорически нежелательно употреблять алкоголь. Как передает портал "Комментарии", какие лекарства ни в коем случае не стоит сочетать с алкоголем, рассказали в "GreenPost".

Алкоголь. Фото: из открытых источников

Доктора обращают внимание, что сразу нужно учесть, что нет безопасной дозы алкоголя, которую можно принять до или после приема медикаментов. Поэтому от алкоголя нужно полностью отказаться.

Первыми в списке несовместимых с алкоголем лекарств идут интерфероны – Интерферон, Альфаферон. Если вы все же употребите алкоголь во время приема этих препаратов, то не исключено, что вас будут одолевать приступы агрессии, депрессии и суицидальные наклонности.

Далее в перечне несовместимых со спиртным идут жаропонижающие – Ибупрофен. Если вы все же пропустили стопку-вторую спиртного, то у вас могут быть такие симптомы, как вялость, слабость, шум в ушах и нарушение координации. Также может нарушится сердечный ритм, обострится гастрит и язвенные патологии.

Ну, и, конечно же, как уже говорилось, запрещено употреблять антибиотики со спиртным. Самые опасные из них Цефадроксил (Биодроксил), Цефаклор (Альфацет). Если не придерживаться этого правила, то вполне могут начаться рвота, тахикардия и скачки давления. Также возникнет инсульт, инфаркт и произойдет сбой в работе сосудистой системы.

Врачи обращают внимание, что категорически запрещено употреблять спиртное не только во время лечения антибиотиками, но и после этого.

Чтобы избежать негативных последствий медики советуют не полениться и внимательно изучать инструкции приема медпрепаратов. Тогда удастся избежать побочных эффектов.

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