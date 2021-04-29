Пандемия не влияет на разработку стартапов в медицине — Евгений Пуля

Второй месяц подряд по всему миру (за исключением некоторых стран) наблюдается увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Евгений Пуля. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что пандемия коронавируса существенно повлияла на экономические процессы как в Украине, так и в других странах мира, ввиду введения локдауна и принятия различных ограничений правительством команда украинских специалистов продолжает идти к своей цели.



Как сообщает издание "Корреспондент", в Украине работают над запуском стартапа с использованием нанотехнологий для сфер экспериментальной и клинической медицины, связанного с применением электромагнитных волн для лечения, диагностики, профилактики и реабилитации пациентов.

По информации инвестора и разработчика Евгения Пули, по прогнозу Capgemini, к 2023 году объем безналичных транзакций во всем мире достигнет $1,1 трлн. Однако последствия COVID-19 в целом снизят темпы роста объема безналичных расчетов — они сократятся до 11,5% в 2019-2023 годах (в предыдущем прогнозе аналитики предполагали, что рост составит 16,4%).

Что это дает Украине? Возможности реализации, в частности, в области медицинских нанотехнологий.

"Мировой рынок устройств для глубокой стимуляции мозга к 2028 году составит 2,1 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста 8,93%. Ожидается, что увеличение количества пациентов, страдающих непроизвольными движениями, связанными с болезнью Паркинсона, дистонией и рассеянным склерозом, будет стимулировать рост рынка нанотехнологий в области квантовой медицины. Наш шлем сможет помогать концентрации внимания, улучшать зрение, увеличивать скорость обработки информации нейронами, способствовать регенерации рецепторов", — рассказал Евгений Валерьевич Пуля.

По его мнению, кванто-волновые технологии, над которыми сейчас работает команда, способны лечить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, ДЦП, аутизм, рассеянный склероз, депрессия и многие другие.

Для их лечения команда Евгения Пули разрабатывает специальный шлем неинвазивной стимуляции глубоких участков мозга. В его работе используется ультразвук и интерференция направленного электромагнитного поля.

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