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Пандемия не влияет на разработку стартапов в медицине — Евгений Пуля

В Украине активно работают над запуском проекта с использованием медицинских нанотехнологий

29 апреля 2021, 19:25
Автор:

Станислав Молчанов

Второй месяц подряд по всему миру (за исключением некоторых стран) наблюдается увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией.

Пандемия не влияет на разработку стартапов в медицине — Евгений Пуля

Евгений Пуля. Фото из открытых источников

Несмотря на то, что пандемия коронавируса существенно повлияла на экономические процессы как в Украине, так и в других странах мира, ввиду введения локдауна и принятия различных ограничений правительством команда украинских специалистов продолжает идти к своей цели.

Как сообщает издание "Корреспондент", в Украине работают над запуском стартапа с использованием нанотехнологий для сфер экспериментальной и клинической медицины, связанного с применением электромагнитных волн для лечения, диагностики, профилактики и реабилитации пациентов. 

По информации инвестора и разработчика Евгения Пули, по прогнозу Capgemini, к 2023 году объем безналичных транзакций во всем мире достигнет $1,1 трлн. Однако последствия COVID-19 в целом снизят темпы роста объема безналичных расчетов — они сократятся до 11,5% в 2019-2023 годах (в предыдущем прогнозе аналитики предполагали, что рост составит 16,4%).

Что это дает Украине? Возможности реализации, в частности, в области медицинских нанотехнологий. 

"Мировой рынок устройств для глубокой стимуляции мозга к 2028 году составит 2,1 миллиарда долларов при среднегодовом темпе роста 8,93%. Ожидается, что увеличение количества пациентов, страдающих непроизвольными движениями, связанными с болезнью Паркинсона, дистонией и рассеянным склерозом, будет стимулировать рост рынка нанотехнологий в области квантовой медицины. Наш шлем сможет помогать концентрации внимания, улучшать зрение, увеличивать скорость обработки информации нейронами, способствовать регенерации рецепторов", — рассказал Евгений Валерьевич Пуля.

По его мнению, кванто-волновые технологии, над которыми сейчас работает команда, способны лечить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, ДЦП, аутизм, рассеянный склероз, депрессия и многие другие.

Для их лечения команда Евгения Пули разрабатывает специальный шлем неинвазивной стимуляции глубоких участков мозга. В его работе используется ультразвук и интерференция направленного электромагнитного поля.


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Источник: https://comments.ua/ua
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