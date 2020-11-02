Пандемия коронавируса начала выходить из-под контроля правительств - ВОЗ

Пандемия коронавируса начала выходить из-под контроля правительств многих европейских стран. Такое заявление сделал сегодня, 2 ноября, во время брифинга глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, которій был опубликован на аккаунте в Twitter Всемирной организации здоровья.

По словам Райана, многие страны попали в очень сложную ситуацию в отношении коронавирусной инфекции. Они должны, но не могут взять распространение пандемии под контроль, т.к. очень ограничены в мерах.

Также представитель ВОЗ заявил, что не осуждает людей, которые выходят на акции протеста в отношении карантинных ограничений, ведь абсолютно весь мир устал от пандемии, длящейся более 9 месяцев, и хочет вернуться к нормальной жизни.

"Важно, чтобы правительства прислушивались, поддерживали связь с населением", — подчеркнул Райан.

Кроме того, он считает, что, если протесты проходят без жертв и при соблюдении мер предосторожности, то есть не увеличивают риск распространения заболевания, это носит только положительный момент, т.к. таким образом происходит волеизъявление народа.

По мнению экспертов, эпидемия коронавируса вновь постепенно смещается от Северной и Южной Америки в направлении Европы. Более всего страдают от распространения вируса Франция, Испания и Италия. "Туманный Альбион" недавно вошел в ТОП-10 стала стран в мире, которые побили антирекорд инфицированных за время пандемии –их число превысило 1 млн человек.









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