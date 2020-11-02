Какие последствия несет коронавирус для психики: ответ ученых

Коронавирусная болезнь нередко несет психические последствия: как и для больных инфекцией, так и для здоровых людей, которые постоянно находятся в напряжении. Об этом сообщает Национальная академия медицинских наук Украины.

Фото из открытых источников

В частности, COVID-19 может непосредственно повлиять на состояние психического здоровья пациентов, переболевших вирусом. Объясняется, что реакция иммунной системы, вызванная инфекцией, может провоцировать определенные психопатологические нарушения.

Как показало исследование, в одном из госпиталей Милана в течение месяца исследовались 402 взрослых, перенесших COVID-19. Оказалось, что имеют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 28% обследованных, депрессию — 31%, тревожность — 42%. Еще 40% пациентов пожаловались на бессонницу, а 20% — обсессивно-компульсивные нарушения.

Кроме того, ученые говорят, что женщины (которые реже умирают от Covid-19, чем мужчины) получают чаще психические нарушения, чем мужчины.

Отмечается, что стресс является нормальной психологической и физической реакцией на сложные ситуации в жизни. Но, находясь ежедневно в "режиме пандемии", человеческая психика может ослабнуть.

"У многих людей в это непростое время могут возникать проблемы с психическим здоровьем, прежде всего могут возникать симптомы тревоги и депрессии", — говорится в сообщении.

Кроме того, человек может чувствовать беспомощность, печаль, злость, раздражительность, безнадежность, страх. Также вероятны проблемы с концентрацией внимания на типичных задачах, нарушение аппетита, боли в теле или плохой сон и недостаток сил для рутинных дел.

Эксперты рекомендуют пойти к специалисту, если подобные симптомы держатся несколько дней подряд, провоцируя проблемы в вашей жизни.

Как сообщалось, медики узнали, за сколько минут можно подхватить коронавирус.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!