logo
Русский Українська

BTC/USD

57199.17

ETH/USD

3469.34

LTC/USD

171.42

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество медицина Пациентов везут в больницу на вертолетах: как это работает в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Пациентов везут в больницу на вертолетах: как это работает в Украине

Украинская аэромедицинская эвакуация спасает больных, как в зарубежных кинофильмах

сегодня, 12:00
Автор:

Елена Бурдейная

Вертолет во Львове доставил в больницу еще двух пациентов, сообщает пресс-центр МВД Украины.

Пациентов везут в больницу на вертолетах: как это работает в Украине

Аероевакуация пациентов во Львовской области - фото ВМС

Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел наладили сотрудничество в сфере аэромедицинской эвакуации. В течение последних полутора недель только на Львовщине ею воспользовались четыре раза: дважды 11 октября, по одному разу 5 и 7 октября.

11 октября утром чувствовал себя плохо 39-летний мужчина из города Турки Львовской области, который расположен примерно в 150 км от областного центра. У больного диагностировали острый пакреонекроз — опасное состояние, при котором отмирают ткани, и который в 40% случаев завершается летально. Для дальнейшего обследования и лечения его срочно доставили во Львовскую областную клиническую больницу.

Сразу после приземления на Марсовом поле во Львове вертолет взлетел и отправился в город Буск, расположенный на расстоянии 50-60 км от центра области. В Буске нужно было спасать 50-летнего пациента, страдавшего от ангиозной боли — острой боли в груди. Чтобы спасти мужчину, вертолет приземлился прямо на автодороге — в этом ему помогли полицейские, которые обеспечили свободный от автомобилей участок. Срочная аероевакуация доставила больного в профильную больницу, где определили острый инфаркт миокарда и начали лечение.

7 октября вертолет спасал девятимесячную пациентку. Девочка родилась с врожденными пороками сердца, ее доставили за полсотни километров из Львова в Киев для обследования столичными врачами. 5 октября медикам доставили трехмесячного младенца с судорогами — аероевакуация транспортировала пациента за 45 км — из города Каменка-Бугская Львов.

Для воздушной транспортировки специалисты аэромедицинской эвакуации львовского Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф используют вертолет Airbus Helicopters Н145. Десять вертолетов этой модели (есть еще 55 машин других моделей) Украина приобрела для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и МВД. Устройство вмещает до 9 пассажиров и 1-2 пилоты, вес полезной нагрузки — полторы тонны, максимальная скорость — 278 км / ч.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/aeromedicna-evakuaciya-moz-ta-mvs-nadano-dopomogu-shhe-dvom-pacijentam
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ