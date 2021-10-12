Пациентов везут в больницу на вертолетах: как это работает в Украине

Вертолет во Львове доставил в больницу еще двух пациентов, сообщает пресс-центр МВД Украины.

Аероевакуация пациентов во Львовской области - фото ВМС

Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел наладили сотрудничество в сфере аэромедицинской эвакуации. В течение последних полутора недель только на Львовщине ею воспользовались четыре раза: дважды 11 октября, по одному разу 5 и 7 октября.

11 октября утром чувствовал себя плохо 39-летний мужчина из города Турки Львовской области, который расположен примерно в 150 км от областного центра. У больного диагностировали острый пакреонекроз — опасное состояние, при котором отмирают ткани, и который в 40% случаев завершается летально. Для дальнейшего обследования и лечения его срочно доставили во Львовскую областную клиническую больницу.

Сразу после приземления на Марсовом поле во Львове вертолет взлетел и отправился в город Буск, расположенный на расстоянии 50-60 км от центра области. В Буске нужно было спасать 50-летнего пациента, страдавшего от ангиозной боли — острой боли в груди. Чтобы спасти мужчину, вертолет приземлился прямо на автодороге — в этом ему помогли полицейские, которые обеспечили свободный от автомобилей участок. Срочная аероевакуация доставила больного в профильную больницу, где определили острый инфаркт миокарда и начали лечение.

7 октября вертолет спасал девятимесячную пациентку. Девочка родилась с врожденными пороками сердца, ее доставили за полсотни километров из Львова в Киев для обследования столичными врачами. 5 октября медикам доставили трехмесячного младенца с судорогами — аероевакуация транспортировала пациента за 45 км — из города Каменка-Бугская Львов.

Для воздушной транспортировки специалисты аэромедицинской эвакуации львовского Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф используют вертолет Airbus Helicopters Н145. Десять вертолетов этой модели (есть еще 55 машин других моделей) Украина приобрела для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и МВД. Устройство вмещает до 9 пассажиров и 1-2 пилоты, вес полезной нагрузки — полторы тонны, максимальная скорость — 278 км / ч.

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