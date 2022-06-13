Отдых в украинских санаториях: где и за сколько можно отдохнуть

Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма Украины, рассказала, какая ситуация с туристической отраслью сейчас в Украине. По ее словам, из-за перемещения переселенцев за пять месяцев 2022 вырос туристический сбор на 65%. Для пострадавших от войны украинцев и военнослужащих планируется создать реабилитацию в санаториях с привлечением финансирования международных фондов и организаций, говорит чиновница. Ранее реабилитацию финансировало государство для участников АТО и ООС.



Фото иллюстративное / Pixabay

Украинские санатории работают, туда граждане могут поехать, чтобы оздоровиться. Каковы цены на проживание и питание в заведениях в июне 2022 года. Отметим, что цены на проживание и путевки нужно уточнять в администрации заведений, ведь в зависимости от числа поселяющихся, размещения номеров и их типа, перечня услуг, включенных в путевку, стоимость проживания может изменяться. В некоторых санаторно-курортных заведениях действуют скидки – условия уточняйте на официальных сайтах.



Отдых и оздоровление минеральными водами в Моршине

Санаторий Аркадия. На сайте указана стоимость проживания в одноместном номере – от 580 грн в сутки, питание трижды в день 430 грн для взрослого, детское питание – 320 грн в сутки. Двухместные номера стоят от 1120 грн в сутки.



Санаторий "Моршинкурорт". Стоимость одноместного номера от 720 грн в сутки, двухместного – от 740 грн с человека. Также для лиц с инвалидностью действуют скидки на проживание. На сайте указано, что для гостей предлагают диетическое питание по системе "шведский стол", цена на питание не указана. Санаторий предлагает курс реабилитации для военных-участников АТО.



Отдых и оздоровление минеральными водами в Закарпатье



В Сваляве в санатории "Квітка полонини" предлагают для украинцев путевки с базовым лечением. Стоимость проживания для взрослого – одноместный номер от 1775 грн в сутки, двухместный – от 1100 грн. В стоимость путевки входит проживание, трехразовое питание, список лечебных процедур. Для детей до 10 лет путевка стоит 500 грн в сутки, с 10 до 14 лет — 550 грн/день, старше 14 лет 620 грн. В стоимость входит лечение, питание и проживание.



В Поляне расположено несколько санаториев. В "Солнечной долине" проживание для взрослого в одноместном номере стоит от 1650 грн в сутки, в стоимость входит питание, консультация врача, доступ к байсену/тренажерному залу. В двухкомнатном номере стоимость проживания от 2110 грн в сутки.

Отдых и оздоровление минеральными водами в Трускавце



Популярен среди украинцев курорт в Трускавце. В санатории Аркада одноместный номер стоит от 790 грн в сутки, двухместный от 1900 грн. Цена питания на сайте не указана.



Санаторий "Трускавец" предлагает проживание в однокомнатном двухместном номере от 998 грн с человека в сутки и от 1950 грн за номер в сутки. Дополнительно оплачивается автостоянка, лечение (комплекс: консультация врача, диагностика, процедуры) стоит 311 грн/день. Стоимость питания (3-х разовое, диетическое, заказное) – 293 грн. в день.



Отдых и оздоровление минеральными водами в Винницкой области

В Хмельнике санаторий "Поділля" предлагает скидки на путевки. Стоимость проживания в сутки без скидок в одноместном номере от 970 грн с человека, в двухместном номере – от 900 грн с человека. В стоимость входит питание и услуги по лечению.



Санаторий "Березовий гай". Цена на проживание в одноместном номере от 945 грн в сутки, в двухместном — от 790 грн в сутки. Размещение детей в возрасте от 5 до 12 лет на дополнительном месте – от 485 грн, на основном – от 515 грн в сутки. В стоимость входят: питание, проживание, базовый курс лечения. Цены на проживание для детей не включают в себя лечение.

Отдых и оздоровление минеральными водами в Полтавской области

Известный на Полтавщине курорт в Миргороде – здесь есть несколько санаториев. В санаториях "Миргород", "Полтава", "Хорол", "Березовий гай" цена на проживание одинаковая — одноместный номер типа эконом — от 1026 грн в сутки, двухместный номер стоит от 906 грн в сутки. В стоимость входят также питание, диагностика и лечение.



Как сообщал портал "Комментарии", быстрого прорыва на подступах к Херсону не будет – считает военный эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!