Остановку сердца можно спрогнозировать через две недели: сенсационная разработка ученых

Искусственный интеллект может предусматривать опасные нарушения сердечного ритма задолго до появления угрожающих жизни симптомов. Об этом сообщает SciTechDaily.

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Недавнее исследование показало, что алгоритм, основанный на нейронных сетях, способен с точностью более 70% определить риск смертельной аритмии за две недели до возможного проявления.

Этот проект разрабатывали ученые из французского Института Inserm, Университета Paris Cité, сети больниц AP-HP и коллеги из США. Технология, использующая моделирование работы человеческого мозга, анализировала более 240 000 амбулаторных электрокардиограмм из шести разных стран, что позволило обнаружить электрические сигналы, свидетельствующие о потенциальной опасности.

Доктор Лоран Фиорина из Парижского центра сердечно-сосудистых исследований отметил, что этот алгоритм выявляет небольшие изменения в сердечном ритме, которые раньше могли остаться незамеченными. Если такие нарушения не обнаружить, они могут привести к внезапной остановке сердца.

"Раньше мы пытались идентифицировать пациентов с повышенным риском на средне- и долгосрочную перспективу, но не могли предположить, что произойдет через минуты, часы или дни перед остановкой сердца. Теперь, благодаря ИИ, мы можем предусмотреть эти события в краткосрочной перспективе и своевременно принять меры", — подчеркнул профессор Элой Марижон.

Пока технология проходит этап оценки, но уже демонстрирует высокую эффективность — 70% выявления рискованных случаев и 99,9% точности в исключении безопасных ситуаций. В перспективе эта система может быть интегрирована в медицинское оборудование для мониторинга сердца, включая портативные устройства и даже смарт-часы.

"Комментарии" уже сообщали, что на форуме Zhongguancun 2025 Китай презентовал усовершенствованную работу TongTong 2.0 — человекообразную систему искусственного интеллекта, разработанную Пекинским институтом общего ИИ.