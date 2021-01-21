Основные причины появления рака у украинцев: ответ Степанова

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Любовь Блажко
Глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов озвучил основные причины появления онкологических заболеваний у общества. Он заявил, что ведомство разработало Национальную стратегию контроля онкологии до 2030 года. Основная цель которого заключается в снижении смертности от рака, сообщил Степанов во время брифинга 21 января.
Причины появления рака. Фото: lhealth
Кроме того, глава Министерства охраны здоровья добавил, что добиться поставленной цели можно, но только если полностью изменить стратегию системного подхода. Для этого нужно популяризировать здоровый образ жизни, а также развивать специализированную иммунизацию.
В новой стратегии есть такие цели:
- выявление рака на ранней стадии;
- психологическая поддержка пациентов;
- развитие паллиативной медицины;
- повышение квалификации врачей;
- улучшение системы лечения онкологических заболеваний;
- постоянный контроль за тем, как больные получают медицинскую помощь;
- проведение научных экспериментов для дальнейшего развития и улучшения лечения.
Степанов подытожил, что в скором времени эта стратегия будет завершена, а затем выставлена на обсуждение. Она будет принята соответствующим распоряжением Кабмина.
Известно, что ранее Степанов назвал рак второй причиной высокой смертности людей. Каждый год с этим страшным недугом сталкиваются около 80 тысяч человек.
Как сообщало издание "Комментарии", онколог назвал возраст для обязательного обследования на рак. Здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки, правильное сбалансированное питание – все это, конечно, хорошо. Но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы уберечься от онкологических заболеваний. Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что также важно регулярно проходить обследование на наличие онкологии.
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