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Основные причины появления рака у украинцев: ответ Степанова

Нужно популяризировать здоровый образ жизни, - заявил Максим Степанов

сегодня, 15:00
Автор:

Любовь Блажко

Глава Министерства охраны здоровья Максим Степанов озвучил основные причины появления онкологических заболеваний у общества. Он заявил, что ведомство разработало Национальную стратегию контроля онкологии до 2030 года. Основная цель которого заключается в снижении смертности от рака, сообщил Степанов во время брифинга 21 января. 

Основные причины появления рака у украинцев: ответ Степанова

Причины появления рака. Фото: lhealth

Кроме того, глава Министерства охраны здоровья добавил, что добиться поставленной цели можно, но только если полностью изменить стратегию системного подхода. Для этого нужно популяризировать здоровый образ жизни, а также развивать специализированную иммунизацию. 

"Здоровый образ жизни очень важен, ведь в 25% случаев онкология развивается от курения, а в 20% — от излишнего веса", — объяснил Максим Степанов. 

В новой стратегии есть такие цели: 

- выявление рака на ранней стадии;

- психологическая поддержка пациентов;

- развитие паллиативной медицины;

- повышение квалификации врачей;

- улучшение системы лечения онкологических заболеваний;

- постоянный контроль за тем, как больные получают медицинскую помощь;

- проведение научных экспериментов для дальнейшего развития и улучшения лечения. 

Степанов подытожил, что в скором времени эта стратегия будет завершена, а затем выставлена на обсуждение. Она будет принята соответствующим распоряжением Кабмина.

Известно, что ранее Степанов назвал рак второй причиной высокой смертности людей. Каждый год с этим  страшным недугом сталкиваются около 80 тысяч человек. 

Как сообщало издание "Комментарии", онколог назвал возраст для обязательного обследования на рак. Здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки, правильное сбалансированное питание – все это, конечно, хорошо. Но этого может оказаться недостаточно для того, чтобы уберечься от онкологических заболеваний. Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что также важно регулярно проходить обследование на наличие онкологии. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=467968171258346&ref=watch_permalink
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