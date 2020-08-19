Осенью Украину ждет четыре вируса гриппа: будут ли вакцины против инфекции

Три фармацевтические компании готовы ввезти в Украину новые вакцины против гриппа. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на комментарий начальницы отдела гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксаны Артемчук.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что в северном полушарии будет циркулировать четыре вируса гриппа:

- вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

- вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

- вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

- вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Так, на 25 июля в Украине зарегистрировано четыре вакцины против гриппа: "Ваксигрипп тетра" (Франция), "Джиси Флю" (Южная Корея), "Инфлувак" (Нидерланды) и "Инфлуенза ваксин" (Китай). Сообщается, что вакцины бывают трехвалентные и четырехвалентные. Именно новые четырехвалентные вакцины защищают от всех четырех штаммов гриппа, озвученных ВОЗ. Кроме того, сейчас проходит регистрацию четырехвалентная вакцина "Инфлувак тетра" (Нидерланды) и уже зарегистрирована "Джиси флю квадривалент". То есть, еще плюс две вакцины могут появиться в Украине.

Однако не все зарегистрированные вакцины будут ввезены в Украину. Согласно украинского законодательства, ввозится могут только те, которые успешно прошли экспертизу внесения изменений в штаммовый состав. Сообщается, что экспертиза завершена для вакцины "Ваксигрипп тетра" и продолжается для вакцин "Инфлувак" и "Джиси Флю" по состоянию на 31 июля. То есть, производители собираются ввозить данные вакцины. А вот производитель вакцины "Инфлуенза ваксин" не подавался на процедуру изменения штаммового состава.

Процедура внесения изменений в штаммовый состав обязательна, потому что каждый год штаммовый состав вакцин изменяется согласно рекомендаций ВОЗ.

Добавим, что вакцина против гриппа – платная, поскольку не закупается за счет государственного бюджета. Прививаться от гриппа каждый сезон рекомендуют тем, кто работает с людьми, а также пожилым. Вакцину можно приобрести в аптеке и вакцинироваться у своего семейного врача после осмотра или в частной клинике.

Обычно вакцины появляются в аптеках в октябре-ноябре. Будут ли они в этом году раньше - производители пока не подтвердили.

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