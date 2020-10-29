Организация UNICEF передала украинским больницам 150 кислородных концентраторов

Компания UNICEF совместно с Благотворительным фондом ПриватБанка "Помогать просто!" закупили и доставили 150 кислородных масок в украинские больницы, где находятся пациенты, тяжело больные коронавирусом. Об этом сообщает пресс-центр организации UNICEF.

Фото пресс-центра UNICEF

Концентраторы направлены в больницы Харьковской, Запорожской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской областей и в медицинские учреждения Киева.

Больницы, в которые поступили медицинские принадлежности, были выбраны по результатам комплексного анализа. Предпочтение отдавалось опорным больницам с большим количеством людей, у которых наблюдается тяжелая форма COVID-19.

Это уже вторая партия кислородных концентраторов, которые организация UNICEF передает Украине. Ранее медицинское оборудование было доставлено на Восток страны.

Также напоминаем, что в Украине могут потратить миллиарды на новый метод диагностики коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!