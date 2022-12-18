Онкобольных в Украине будут лечить бесплатно

Кабинет Министров Украины принял постановление, позволяющее Национальному институту рака (НИР) заключать договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ) по Программе медицинских гарантий и предоставлять украинцам бесплатные медицинские услуги, за которые платит государство, пишут "Комментарии".



Лечение больных раком будет оплачивать государство. Фото: илюстративное

В настоящее время НИР находится в стадии реорганизации и меняет организационно-правовую форму из государственного учреждения на государственное некоммерческое предприятие. Осуществление всех юридических и административных процедур требует времени, что делало невозможным заключение договоров с НСЗУ с начала нового 2023 года. Чтобы предоставить пациентам с Нового года качественные и доступные услуги, разрешил Национальному институту рака заключать договоры с НСЗУ еще до окончания реорганизации.

"Поддержав предложение Минздрава и предоставив НИР возможность уже с 1 января 2023 заключать контракт с НСЗУ, правительство открыло новые перспективы развития для медицинского учреждения. Следовательно, заведение получит большую финансовую способность, а пациенты — возможность пользоваться бесплатными услугами, предоставление которых гарантирует государство, даже во время полномасштабной войны", — подчеркивает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Законтрактованным НСЗУ медицинским учреждениям государство гарантирует стопроцентную оплату предоставленных услуг согласно установленным тарифам, вместо этого пациенты имеют право безвозмездно получить необходимые медицинские услуги и лекарственные средства, предусмотренные Программой медицинских гарантий.

Как ранее писали "Комментарии", события в Украине из-за полномасштабного вторжения российских войск будут иметь критические последствия для психического здоровья. Поэтому украинцам не следует считать, что обращение к психологу – это нечто неправильное. Именно вовремя обратившись за психологической поддержкой можно сохранить здоровье, а иногда и жизнь.



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