Онкобольные украинцы смогут получить бесплатную химиотерапию - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 26-го января сообщил, что онкобольные украинцы смогут получить бесплатную химиотерапию и медицинское сопровождение в стационарных и амбулаторных условиях. Происходить это будет в рамках новой программы медицинских гарантий.

Онкобольным украинцам будет доступна бесплатная химиотерапия. Фото: amazonaws.com

Данное нововведение может заработать уже с 1-го апреля. Воспользоваться данной гарантией смогут как взрослые, так и несовершеннолетние.

Кроме того, украинцам будут доступны три бесплатные программы — радиологическое лечение с медицинским сопровождением, сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями, лечение людей с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в амбулаторных и стационарных условиях.





Напомним, что ранее глава министерства здравоохранения Максим Степанов озвучил основные причины появления онкологических заболеваний у общества. Он заявил, что ведомство разработало Национальную стратегию контроля онкологии до 2030 года, основная цель которого заключается в снижении смертности от рака.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения добавил, что достичь поставленной цели можно, но только если полностью изменить стратегию системного подхода. Для этого нужно популяризировать здоровый образ жизни, а также развивать специализированную иммунизацию. Какими будут новые стратегии, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал ранее, что Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о первых достижениях усиленного карантина в стране. По словам чиновника, благодаря усиленным мерам в Украине удалось сбить волну коронавирусного заболевания, ведь количество новых случаев инфицирования демонстрирует тенденцию к уменьшению.

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