Омикрон в Украине: врач дала советы родителям, как сохранить здоровье детей

Совет национальной безопасности и обороны, Министерство здравоохранения говорят о возможной пятой волне заболеваемости. Мы спросили у семейного врача, что ведет частную медицинскую практику Олеси Гетьман, к чему следует готовиться украинцам, учитывая, что в Украине обнаружен штамм "Омикрон". Как распространение штамма может повлиять на уровень заболеваемости среди детей и каковы будут советы врача для родителей малолетних детей и подростков.



В Украине обнаружили Омикрон, фото из открытых источников

По словам врача Олеси Гетьман, действительно штамм Омикрон заразен и быстро распространяется. Поэтому всем, кто не имеет противопоказаний к вакцинации, следует привиться. Ведь производители вакцин сообщили, что выпущенные вакцины эффективны против мутированного штамма, если человек получил две дозы и бустерную прививку.

"Единственный путь уменьшить заразность и распространение вируса — это увеличение количества иммунизированных. Переболевшие должны получить вакцину, а те, кто прошел полный курс вакцинации — бустерную дозу. Украинцам следует продолжить соблюдать правила эпибезопасности — носить маски, дезинфицировать руки, избегать мест скопления людей, контактов с больными, а если заболели – идти на самоизоляцию", – добавляет врач.

Родителям малолетних и подростков, а также близким людей, имеющим иммунодефицитные состояния, следует вакцинироваться. Таким образом, они защитят своих родных, у которых не выработался иммунитет к вирусу.

Врач Олеся Гетьман рассказала, какие симптомы коронавирусной болезни должны вызывать беспокойство и, когда пациентам может понадобиться медицинская помощь.

Среди серьезных симптомов следующие:

— резкое ухудшение состояния;

— температура держится выше — 38,5 ° С с приемом жаропонижающих;

— сатурация / SpO2 ≤ 90 %, затрудненное дыхание / увеличение частоты дыхательных движений свыше 30 дых/мин;

— изменения психического состояния, спутанность сознания, вялость.

Если все эти симптомы есть, то вызывайте скорую.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения, ревакцинальную дозус могут получить медики, работники домов интернатного типа. Бустер будут колоть через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

Как сообщал портал "Комментарии", врач рассказала, как влияет на течение заболевания COVID-19 инфицирование вирусом гриппа и как переносят штамм "Дельта" дети.

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