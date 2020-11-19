Оксфорд разработал вакцину, которая эффективна для пожилых людей - исследование

Согласно результатам, опубликованным 19 ноября, вакцина против Covid-19, которую разработали AstraZeneca и Оксфордский университет, вызывает иммунную реакцию у пожилых людей. Результаты клинических испытаний фазы 2 AstraZeneca — Oxford были опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

Фото: из открытых источников

Главный вывод клинических испытаний заключается в том, что вакцина вызывает иммунную реакцию у людей старше 56 лет, идентичную той, которая характерна для населения в возрасте от 18 до 55 лет. Это важно, потому что у пожилых людей десятикратный риск развития тяжелой формы Covid-19, как сообщает The Lancet.

"Иммунная реакция часто бывает слабее у пожилых людей, поскольку иммунная система с возрастом постепенно ухудшается", — пояснил профессор Эндрю Поллард, один из руководителей исследования из Оксфордского университета.

Средний возраст самой старшей группы участников составлял от 73 до 74 лет, и лишь у немногих из них были проблемы со здоровьем. В результате данные "могут не быть репрезентативными для пожилого населения в целом, включая тех, кто живет в интернатах или старше 80 лет", как отмечено в исследовании.

"В настоящее время проводятся более масштабные исследования", — заявили авторы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что дети выработали антитела к Сovid-19, не заразившись.





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