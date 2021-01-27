Офис Совета Европы в Украине презентовал "Кодекс этики медработников в тюрьмах"

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Оленка Клочко
Проект "ЕС и Совет Европы работают вместе для поддержки тюремной реформы в Украине" (SPERU) представил разработанный ими "Кодекс этики медицинских работников, работающих в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Украины". Детали рассказывает официальный сайт представительства Совета Европы в Украине.
Кодекс этики медработников в тюрьмах. Фото: источник
Кодекс представляет собой систему моральных норм и обязанностей медработников, работающих в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы, а также их обязательства по добросовестному выполнению своих задач, основанные на положениях национального и международного законодательства и общепризнанных нравственных принципах.
И.о. Председателя Офиса Совета Европы в Украине видит ценность Кодекса в том, чтобы руководствуясь им, медицинские работники помнили, что их главной целью является сохранение и защита жизни и здоровья человека.
В основу Кодекса положены многочисленные государственные документы в сфере гуманизма и защиты прав человека и гражданина. Среди них: Клятвы врача Украины, 8 основных принципов пациентоориентованной модели в медицине, Этический кодекс врача Украины, приказы Министерства юстиции в сфере пенитенциарной медицины и, конечно, Закон Украины о правах граждан на качественное и доступное здравоохранение.
Совместный проект Совета Европы и ЕС SPERU был создан для поддержки реформы тюрьмы в Украине, которая предусматривает внедрение тюремного режима на реабилитационных принципах. Команда проекта помогает разработать и начать применять современный пенитенциарный менеджмент в украинских реалиях.
Как сообщал портал "Комментарии", Минюст решил средства, полученные от платных камер СИЗО, отправлять на ремонт бесплатных камер, поскольку за время своего существования они уже "заработали" 2,2 млн гривен.
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