Одноразовая маска на много раз: врач ответила, можно ли так делать

В Сети гуляет немало шуток о "многоразовых одноразовых" масках. Но безопасно ли использовать медицинскую маску несколько раз, и чем это может обернуться для здоровья человека, рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

"Это наша беда: положили в карман, поносили, где-то она полежала в машине на переднем сидении, вышли, опять ее надели, — говорит врач. – Маска – это не только защита именно от коронавируса, она накапливает в себя, потому что самое грязное место у человека – это рот".

Именно во рту, отмечает Голубовская, можно найти возбудителей практически любых инфекционных заболеваний.

"Мы выдыхаем в эту маску, потом она где-то там лежит – это неправильно", — сказала врач.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфекционист дала ответ на один из популярных вопросов украинцев: "Могут ли перчатки "помешать" коронавирусу?". Врач рассказала, что в некоторых случаях ношение перчаток может даже навредить.

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