Одноразовая маска на много раз: врач ответила, можно ли так делать

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Таисия Ерохина
В Сети гуляет
немало шуток о "многоразовых одноразовых" масках. Но безопасно ли использовать
медицинскую маску несколько раз, и чем это может обернуться для здоровья человека,
рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео,
опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Именно во рту,
отмечает Голубовская, можно найти возбудителей практически любых инфекционных
заболеваний.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что инфекционист дала ответ на один из популярных вопросов украинцев: "Могут
ли перчатки "помешать" коронавирусу?". Врач рассказала, что в некоторых случаях ношение перчаток может даже навредить.
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