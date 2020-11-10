kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15295.21

ETH/USD

447.11

LTC/USD

58.60

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина Одноразовая маска на много раз: врач ответила, можно ли так делать
commentss НОВОСТИ Все новости

Одноразовая маска на много раз: врач ответила, можно ли так делать

Инфекционист пояснила, почему не стоит надевать одну медицинскую маску по несколько раз

сегодня, 14:24
Автор:

Таисия Ерохина

В Сети гуляет немало шуток о "многоразовых одноразовых" масках. Но безопасно ли использовать медицинскую маску несколько раз, и чем это может обернуться для здоровья человека, рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Одноразовая маска на много раз: врач ответила, можно ли так делать

"Это наша беда: положили в карман, поносили, где-то она полежала в машине на переднем сидении, вышли, опять ее надели, — говорит врач. – Маска – это не только защита именно от коронавируса, она накапливает в себя, потому что самое грязное место у человека – это рот".

Именно во рту, отмечает Голубовская, можно найти возбудителей практически любых инфекционных заболеваний.

"Мы выдыхаем в эту маску, потом она где-то там лежит – это неправильно", — сказала врач.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфекционист дала ответ на один из популярных вопросов украинцев: "Могут ли перчатки "помешать" коронавирусу?"Врач рассказала, что в некоторых случаях ношение перчаток может даже навредить.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1214
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ