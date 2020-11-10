Могут ли перчатки «помешать» COVID-19: ответ инфекциониста

Один из популярных вопрос в нашу "коронавирусное" время: нужно ли носить не только маску, а еще и надевать перчатки. Это не является обязательной рекомендацией медиков, рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Судя по словам эксперта, можно не носить защитные перчатки, поскольку они не гарантирует более безопасное пребывание в общественных местах. Носить перчатки не обязательно, говорит Голубовская.

"Скорее, это такой психологический момент для человека, — сообщила инфекционист. — Но перчатки нужно обрабатывать точно так же, как и руки. Поэтому лишний раз вызывать, особенно у лиц с какой-то аллергической предрасположенностью, различные экземы – совершенно необязательно".

Голубовская отметила, что есть главная рекомендация: меньше тянуть руки к лицу, глазам и так далее. И неважно, в перчатках вы или нет.

Ранее "Комментарии" сообщали, что врач рассказал, сколько суток коронавирус может "жить" в нашем кошельке.

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