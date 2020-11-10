Могут ли перчатки «помешать» COVID-19: ответ инфекциониста

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Таисия Ерохина
Один из
популярных вопрос в нашу "коронавирусное" время: нужно ли носить не только
маску, а еще и надевать перчатки. Это не является обязательной рекомендацией
медиков, рассказала инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская в
видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Судя по словам
эксперта, можно не носить защитные перчатки, поскольку они не гарантирует более
безопасное пребывание в общественных местах. Носить перчатки не обязательно,
говорит Голубовская.
Голубовская
отметила, что есть главная рекомендация: меньше тянуть руки к лицу, глазам и
так далее. И неважно, в перчатках вы или нет.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что врач рассказал, сколько суток коронавирус может "жить" в
нашем кошельке.
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