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Сколько дней коронавирус «живет» в вашем кошельке: ответ врача

Врач ответил на популярный вопрос о коронавирусе и деньгах

сегодня, 14:57
Автор:

Таисия Ерохина

Один из распространенных вопросов о коронавирусе: может ли этот вирус может находиться на поверхности денег. Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что такое возможно. Об этом говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

Сколько дней коронавирус «живет» в вашем кошельке: ответ врача

По словам врача, коронавирус на деньгах может держаться несколько дней.

"Какое-то время сохраняется, есть разные мнения по этому поводу. Максимальные данные, которые показывают длительность хранения вируса на банкнотах, это 3-5 суток", — рассказал Дубров.

Как сообщалось, медики рассказали, как полученное при контакте с больным количество коронавируса влияет на вероятность инфицирования. Так называемая "доза" коронавируса, получаемая человеком, может определить, в легкой или тяжелой форме будет протекать заболевание. Ученые также узнали, за сколько минут человек может заразиться коронавирусом.

Напомним, в Украине из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом введут карантин выходного дня, поэтому запретят любые развлекательные события в субботу и воскресенье. Что будет работать в обычном режиме, рассказали в Минздраве.


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/1208
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