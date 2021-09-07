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Одна из стран решилась вакцинировать от COVID двухлетних детей

Цель кубинского правительства - до конца года вакцинировать 90% населения страны

сегодня, 14:49
Автор:

Лилия Боровая

Одна из стран решилась вакцинировать от COVID двухлетних детей

Вакцинация детей от COVID, фото из открытых источников

В Кубе начата вакцинация от коронавирусной болезни детей в возрасте от 2 до 18 лет препаратом отечественного производства. Об этом сообщает британское агентство новостей "Reuters" со ссылкой на официальный цифровой информационный центр Cubadebate.

В Министерстве здравоохранения Кубы отметили, что детский организм хорошо реагирует на вакцину Собера-2, а также защищает от коронавируса детей даже лучше чем взрослых.

Спешка с проведением вакцинации именно среди несовершеннолетних обусловлена одними из самых высоких по миру показателей инфицирования и смертности от коронавируса штамма Дельта, который, как установили ученые, чаще других вариантов COVID поражает детей и молодежь.

В планах Минздрава Кубы до конца текущего года провести иммунизацию более 90% всего населения страны, в то время как сейчас вакцинированы 3,5 млн из 11,3 млн кубинских граждан. Среди первоочередных целей кубинского правительства вывести страну в "зеленую" эпидемиологическую зону еще до ноября, когда в стране обычно стартует туристический сезон, который кормит большинство населения Кубы весь год.

Учитывая это, на Кубе в активной фазе продолжается бустерная вакцинация препаратом Абдалла взрослых.

Напомним, что глава Всемирной организации здравоохранения призывает правительства всех стран активно готовиться к новым пандемиям, ведь коронавирус является очередной, но не последней эпидемией.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент США Джозеф Байден отметил, что готов способствовать восстановлению возможности кубинцев пользоваться интернетом, но о предоставлении денежной помощи этой коммунистической стране и речи быть не может.


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Источник: https://www.reuters.com/world/americas/cuba-prepares-vaccinate-its-children-entire-population-2021-09-01/
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